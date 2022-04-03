【中成藥】調查指染疫院舍長者服中成藥後病徵改善　沒有出現重症　

▲ 香港中西醫結合抗疫聯盟於一間出現爆發的安老院舍進行回顧研究。（視像訪問截圖）

政府向市民派發3款中成藥，包括「連花清瘟膠囊」、「金花清感顆粒」、「藿香正氣片」。香港中西醫結合抗疫聯盟於一間安老院舍進行數據搜集，發現染疫長者服用金花清感顆粒後，病徵得到改善，全部均沒有出現重症。聯盟發起人、立法會議員林順潮表示，希望港府更好將中西醫藥結合，治療年長病人，又說聯盟日後會進行更多相關調查。

香港中西醫結合抗疫聯盟於一間出現爆發的安老院舍進行回顧研究，該院舍於2月底開始現確診個案，於3月1獲贈金花清感顆粒，陸續讓75名院友服用，69人為確診人士，平均年齡約81歲。他們全部沒有出現重症，也沒有出現服藥後不良反應，病徵有緩解。另外，院舍內有3名沒有服用金花清感顆粒的人士，最終發展為重症，其中2人死亡。

西環亞洲護老院院長龔女士說，院舍讓感到不適，如有發燒、身體發軟等長者服用金花清感顆粒，部分長者很快會退燒，亦不會反覆再出現高燒；亦有染疫長者反映不再喉嚨痛，願意飲水和進食。

聯盟發起人、首席研究員林順潮表示，院舍內長者大部分只接種了1針疫苗，而染疫與接種時間相距很短，基本上算是沒有疫苗保護。他指出，相信金花清感顆粒有助減輕他們喉痛，胃口不佳、肌肉痛等不適症狀，令他們可以增加進食、飲水及活動，讓身體有養分製造抗體，及減少脫水風險，避免引致重症。

林順潮又指出，金花清感顆粒是「舊藥新用」，原本作為感冒藥已在市面流動很長時間，亦非處方藥，認為當局可更好地利用中成藥抗疫。

共同研究員、香港註冊中醫學會會長陳永光就指，中醫屬「治未病」，在發病早期用藥可助截斷病情加重，起扶正祛邪的作用；而金花清感顆粒可清熱解毒，有助控制上呼吸道病徵，但脾胃虛寒者要慎用。

是此研究只參考一間老人院舍數據，林順潮認為今次回顧研究有其局限，包括樣本數量不足、未有將長者本身是否患長期病、是否可用作預防等因素納入研究，亦未有將用西藥長者作為對照。但他指出，初步結果有其重要性，日後會進行更多大型的前瞻性研究，亦希望有機會於醫管局等政府抗疫設施取得相關數據，以更了解中西藥結合的效果。

▲ 聯盟發起人、立法會議員林順潮。（視像訪問截圖）

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記者：黃悅晴