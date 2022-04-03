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【死亡個案】再多111名染疫者離世　61個爆疫院舍再有新增個案

社會 16:36 2022/04/03

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醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（林宇翔攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今（3日）下午於疫情記者會表示，公立醫院再呈報多111宗死亡個案，今波疫情累計死亡個案共7959宗。已有爆發的院舍中，有61個院舍再有新增個案，涉103名院友，43名職員。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，目前共10009人留醫，過去24小時新增9名病人情況危殆、目前有17人情況嚴重，78名危殆病人於深切治療病房留醫。過去一日有571人出院，5人入院篩查發現確診，7名同房病人被列為密切接觸者；另醫管局累計共21239名職員曾確診，其中19094人已返回工作崗位。

過去24小時有96名病人死亡，涉49男47女，介乎43至109歲，51人來自院舍、59人無打針、28人打一針、8人打2針、1人打3針，90人為65歲或以上長者。4名較年輕死者詳情如下：

4名病人分別為43歲男子、50歲女子、58歲女子、50歲女子，他們均患有癌症，或免疫力系統嚴重有問題。

至於該名56歲已接種3針疫苗的男死者，他腦內有細腫瘤、口水腺亦有腫瘤，患有糖尿病，入院時有一邊身不能動，腦內有嚴重出血。雖死者新冠檢測呈陽性，但個案會交由專家委員會檢視，不排除死因和腦出血關係較大。

因數據滯後，3月1日至4月1日有15人離世未公布，涉12男3女，年齡介乎38至99歲。

其中較年輕的38歲女死者已打2針疫苗，本身有冠狀動脈病、甲狀腺亢奮。3月1日家人發現其於家中暈倒，當時已需要心肺復蘇，救護員將其送至廣華醫院急症室急救，最後仍不幸離世。個案將交由死因庭跟進。

 

 

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記者：黃穎津

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