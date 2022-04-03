【新冠口服藥】醫管局已處方2.3萬劑口服藥予新冠病人　將向私家醫生發信闡述送藥及登記病人資料

▲ （政府新聞處圖片）

本港疫情逐漸回落，今日新增3,709宗確診個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今出席疫情記者會，交代最新個案詳情。

政府昨日（2日）表示，將陸續向私家醫生免費提供新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）及莫納皮拉韋（Molnupiravir），以便利私家醫生向合適的新冠病人處方這兩款新冠口服藥物。即看：下一頁

何婉霞在記者會上提到，截至4月2日，醫管局已處方2.3萬劑新冠口服藥予新冠病人，而醫管局的「護訊鈴」團隊亦會主動聯絡高危病人，配合指定診所處方藥物。為了向更多新冠病人提供支援，醫管局已經為私家醫院及暫託中心內的醫生提供包括兩款新冠口服藥物在內的治療新冠病毒藥物。

她說，私家醫生應盡量優先為在社區的較高風險確診病人安排支援和治療，包括60歲或以上長者、5歲或以下小童、懷孕28周或以上的孕婦，以及免疫力受抑制的病人，例如曾接受器官移植、患有免疫系統減弱的疾病，或長期服用減弱免疫系統藥物的病人。私家醫生不可向病人就新冠口服藥物收取任何費用。

政府亦正優化相關電腦系統，包括醫健通電子健康紀錄互通系統，讓私家醫生為獲處方藥物的新冠病毒確診病人登記資料，稍後將向私家醫生發信闡述送藥及登記病人資料等安排。

她又說，疫情稍為緩和，院內及急症室的壓力亦因應減少，得知指定診所仍有名額，近日的使用量大約是5成多，呼籲市民有病徵應盡快求醫。

另外，她說公立醫院已有一半的病床已用於接收新冠病人，而部分醫院會有指定樓層接收新冠病人，包括大埔那打素醫院、靈實醫院以及律敦治醫院。

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記者：郭詩詩