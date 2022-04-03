【消費券1萬】首期消費券本周四到手　一文看清商場著數優惠【內附詳情】

▲ 信和集團商場響應政府新一輪消費券計劃。（信和集團提供）

港府今日（3日）宣布，將於4月7日向約630萬名合資格市民，發放2022年消費券計劃第一階段的消費券。趁復活節即將來臨，TOPick為大家搜羅各大商場消費券購物優惠，利用消費券享受連續假期。

HomeSquare 「家」倍賞現金券

沙田HomeSquare今日表示，由4月7日起，推出消費券．「家」倍賞四步曲，送出總值逾200元萬禮品及商現金券，配合消費券使用，更可獲得高達2,640元禮券；只需消費滿500元即可參加「家家有賞」配對有獎遊戲贏取逾5,000元禮品；包括Ogawa O.M.G 足部按摩器、Calvin Klein時尚腕表、Serta 高級乳膠枕及多個品牌的現金券。

消費滿5,000元或以上，即享原有350元消費禮券，更另獲20元IKEA現⾦券回贈；滿10,000元可獲770元消費禮券及另有40元IKEA現金券回贈，而滿18,000元則享最高 1,400元消費禮券及另加60元IKEA現金券回贈。

另外，商場與商⼾合作，以低⾄25折發售多款超值限定家品優惠組合，2,000元優惠價就能購入原價近8,000元的家電組合，包括回南天殺菌高手的負離子空氣淨化抽濕機、自動吸塵機及智能循環座地風扇。The Point by SHKP會員獨享額外2,000積分及於HomeCircle陳列室內任何消費即享5倍積分禮遇。

活動詳情

「家家有賞」配對有獎遊戲

活動日期：4月7日起

遊戲地點：HomeCircle7樓電梯大堂

條件及細則：顧客凡於HomeSquare或新城市廣場消費滿500元或以上，則可參加有獎遊戲一次；在新城市中央廣場2座HomeCircle 陳列室消費滿 HK$500或以上則可參與遊戲兩次。每張有效發票不可少於100元，需出示即日機印發票及相符之電子貨幣付款存根，最多可累積兩間家居商舖發票；每人每日可換領各獎賞乙次

消費禮券回贈

活動日期：4月7日起

換領地點：HomeSquare L1顧客服務中心

信和商場推出多重獎賞活動提振商戶生意

信和集團旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心特別推出 S⁺ REWARDS「消費大激賞」打響頭炮，S⁺ REWARDS 會員於4月7日至20日期間以 S⁺ REWARDS 手機應用程式登入「消費大激賞」eShop 頁面，線上單一消費滿3,800元，即有機會換領熱搶音樂會門票2張，換完即止。

另外，信和集團旗下6大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心現正推行之「齊心抗疫．三重升級賞」亦覆蓋首輪電子消費券派發日期，S⁺REWARDS於指定商場內以電子貨幣單一消費滿指定金額，即可享三重獎賞優惠，最高可獲350元現金券，回贈超過100%。

S⁺ REWARDS 「消費大激賞」

S⁺ REWARDS會員只需以S⁺ REWARDS 手機應用程式登入「消費大激賞」eShop 頁面，即可選購多款精選禮品，及不同商場的商戶現金券套裝，價值3,800元。每套商戶現金券套裝共有38間不同商戶之100元S現金券，所有商戶現金券套裝合共涵蓋逾250間商戶，顧客可因應需要選購心水套裝。

eShop亦設有其他禮物包括人氣家電、按摩產品及精品玩具等，而S⁺ REWARDS會員凡於eShop單一消費滿3,800元，即可換領熱搶音樂會門票2張，換完即止。

「齊心抗疫．三重升級賞」

信和集團旗下6大商場現正推行之「齊心抗疫．三重升級賞」活動亦覆蓋首輪電子消費券派發日期，顧客屆時可善用消費券到商場購物消費，為消費券「增值」，獲取超過100%回贈。

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責任編輯：余思嵐