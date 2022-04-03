【第五波疫情】新增3,709宗確診個案　1,877宗快速檢測陽性【不斷更新】

本港疫情逐漸回落，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今（3日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。

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本港再多111名染疫者離世，第五波累計7,959宗死亡個案，病死率為0.69%。詳情即看【下一頁】

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政府交代本港最新疫情，衞生防護中心公布，今日新增3,709宗確診個案、其中1,832宗為核酸檢測陽性個案，1,877宗是快速檢測陽性個案，有10宗輸入個案。第五波疫情至今累計115.8萬宗個案。



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記者：蘇文軒