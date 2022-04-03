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【抗疫支援】65所官校學生自製心意卡贈醫護　楊潤雄籲堅守各項防疫措施抗擊疫情

社會 16:05 2022/04/03

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教育局局長楊潤雄。（資料圖片）

新冠疫情嚴峻，全港醫護及內地援港醫療人員均傾盡全力，日以繼夜為患者服務。教育局局長楊潤雄今日（3日）在社交平台指，多名官校學生透過製作心意卡及自拍短片活動，對醫護致以由衷謝意。

楊潤雄表示，正面價值觀是全人發展的重要元素。官立學校一直積極幫助學生培養感恩珍惜的態度，以及欣賞和關愛的情操。他續指，這次製作心意卡及自拍短片活動，得到65所官校的學生積極參與，向全港醫護及內地援港醫療人員表達謝意，送上問候和祝福。部分學校更收集到幾百份作品，透過拼貼、素描、水彩、手工及電子繪圖等創作，以及兩文三語表達，充分代表學生的敬意，同時亦展現了他們的藝術天賦和無限創意。

點擊即看部分學生作品：

    點擊圖片放大
    +2

他呼籲，面對嚴峻的新冠疫情，大眾除致以由衷謝意之外，亦應做好本分，打齊疫苗，堅守各項防疫措施，努力抗擊疫情。

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記者：黃穎津

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