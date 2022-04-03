【第五波疫情】當局計劃將亞博5個展館及啟德隔離設施　提升至社區治療設施供長者治療

▲ 食物及衞生局局長陳肇始。（林宇翔攝）

港府早前訂立抗疫重點策略目標是三減少、四集中、三重、一優先，即減少重症、減少死亡、減少感染、集中患者、集中資源、集中專家、集中救治、重點人群、重點機構和重點區域，以及長者優先。食物及衞生局局長陳肇始今日（3日）發表網誌，指在內地醫療隊的協助下，亞洲博覽館第1、8至11號展覽館由社區治療設施現時接收400多名病人，分階段將提升至可接受接收1,450名病人。

此外，醫管局亦計劃把另外5個展館（第2至7號），以及位於啟德郵輪碼頭的長者社區隔離設施提升至社區治療設施，初步估計共可容納至少1,700張病床，供長者治療之用。

她續指，現時每間專為長者而設的隔離及暫託設施均設有醫護專隊，港府已物色多個醫護專業團體、私家醫院及機構為這些設施提供醫療支援；而醫管局會做好規劃，確保在隔離及暫託社區設施中的長者得到醫療支援，包括參考內地經驗，備有適當的設備，應對有更多病人需要氧氣治療的情況。

在治療方面，醫管局迅速牽頭透過大學、中醫藥業界、中醫學會及非政府機構等社區中醫服務提供者動員推展「安老院舍中醫診療服務」，為確診的安老院舍院友及院舍職員提供遙距中醫診症或外展中醫服務，讓留在安老院舍的年長輕症病人，能及時接受中醫藥治療，從而紓緩公立醫院的壓力

她說，中醫藥在復康方面有莫大優勢，能減少後遺症及降低復陽率，故此正準備進一步將計劃擴展至中醫藥復康診療，以便長者可在安老院舍繼續接受診療，無須舟車勞頓。上述服務至今已有160多間安老院舍參加，並已提供3,200次診療。

此外，政府將陸續向私家醫生免費提供新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）及莫納皮拉韋（Molnupiravir），以便利私家醫生向合適的新冠病人處方這兩款新冠口服藥物。

至於長者接種方面，她說長者第一劑疫苗的接種率，已由2月中的30%提高至現時55%。當局已為接種疫苗外展隊伍訂下第二階段目標，就是於4月15日前為全港約1,100間安老及殘疾人士院舍安排不少於兩次外展服務，為合適的院友接種第二針，或曾確診並已康復的院友接種第一針疫苗。

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記者：郭詩詩