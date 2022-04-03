  • 23°C
香港時間 : 2022403日 (週日) 16:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特首選舉】傳政務司司長李家超將參選特首　梁振英料擔任選委會總召集人

政治 16:35 2022/04/03

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

政務司司長李家超。（經濟日報資料圖片）

特首選舉提名期今日展開，有傳政務司司長李家超極有可能參選；而全國政協副主席、前特首梁振英，則會出任選委會總召集人。

據了解，李家超及財政司司長陳茂波，均是下任特首潛在人選。政界今日傳出，李家超極有可能參選特首，有建制中人更估計，他有機會在日內公布決定。

至於選舉會總召集人一職，至今尚未公布人選。據了解，只有同屬政協副主席的董建華和梁振英，有資格出任此一職位，惟董建華身體不佳，故只能由梁振英出任。

現年64歲的李家超，1977加入香港警務處任職見習督察，2010年晉升警務處副處長，曾任職警隊內多個不同部門，曾智破張子強800公斤炸藥案、「魔警」徐步高案等。他在2019年被委任為保安局副局長，2017年至2021年期間出任保安局局長，並在去年6月出任政務司司長。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：胡偉明

相關文章

【日程調動】林鄭月娥取消記者會　消息：到深圳見夏寶龍談特首選舉及抗疫
17:28 2022/04/01
【日程調動】林鄭月娥取消記者會　消息：到深圳見夏寶龍談特首選舉及抗疫
【特首選舉】林鄭月娥：隨著提名期展開相信情況會「明朗化」　形容5月8日是「最後日子」　
12:33 2022/04/02
【特首選舉】林鄭月娥：隨著提名期展開相信情況會「明朗化」　形容5月8日是「最後日子」　
【特首選舉】特首選舉提名期開展　林鄭：適當時會公布個人意向【不斷更新】
今日 12:04
【特首選舉】特首選舉提名期開展　林鄭：適當時會公布個人意向【不斷更新】

你可能感興趣

【日程調動】林鄭月娥取消記者會　消息：到深圳見夏寶龍談特首選舉及抗疫
17:28 2022/04/01
【日程調動】林鄭月娥取消記者會　消息：到深圳見夏寶龍談特首選舉及抗疫
【特首選舉】林鄭月娥：隨著提名期展開相信情況會「明朗化」　形容5月8日是「最後日子」　
12:33 2022/04/02
【特首選舉】林鄭月娥：隨著提名期展開相信情況會「明朗化」　形容5月8日是「最後日子」　
【特首選舉】特首選舉提名期開展　林鄭：適當時會公布個人意向【不斷更新】
今日 12:04
【特首選舉】特首選舉提名期開展　林鄭：適當時會公布個人意向【不斷更新】
梁振英 董建華 政務司 選舉 財政司 李家超 特首選舉 警務處 保安局 陳茂波

最高瀏覽

【北上生活】為照顧子女約10年未能安枕　蔡少芬搬往上海生活：好得沒得再好
12:19 2022/04/01
【北上生活】為照顧子女約10年未能安枕　蔡少芬搬往上海生活：好得沒得再好
【鍾袁一戰】林作曾懷疑鍾培生對袁嘉敏把持不住　Candy自爆離港散心
12:48 2022/04/02
【鍾袁一戰】林作曾懷疑鍾培生對袁嘉敏把持不住　Candy自爆離港散心
【鍾袁一戰】被袁嘉敏爆料後首度回應　鍾培生：去年年中已經停止見面
13:54 2022/04/02
【鍾袁一戰】被袁嘉敏爆料後首度回應　鍾培生：去年年中已經停止見面