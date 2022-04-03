【特首選舉】傳政務司司長李家超將參選特首　梁振英料擔任選委會總召集人

▲ 政務司司長李家超。（經濟日報資料圖片）

特首選舉提名期今日展開，有傳政務司司長李家超極有可能參選；而全國政協副主席、前特首梁振英，則會出任選委會總召集人。

據了解，李家超及財政司司長陳茂波，均是下任特首潛在人選。政界今日傳出，李家超極有可能參選特首，有建制中人更估計，他有機會在日內公布決定。

至於選舉會總召集人一職，至今尚未公布人選。據了解，只有同屬政協副主席的董建華和梁振英，有資格出任此一職位，惟董建華身體不佳，故只能由梁振英出任。

現年64歲的李家超，1977加入香港警務處任職見習督察，2010年晉升警務處副處長，曾任職警隊內多個不同部門，曾智破張子強800公斤炸藥案、「魔警」徐步高案等。他在2019年被委任為保安局副局長，2017年至2021年期間出任保安局局長，並在去年6月出任政務司司長。

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責任編輯：胡偉明