【防疫措施】沙田13外傭聚集　6男女無戴口罩同遭票控

▲ （警方提供）

警方今日（3日）表示，在沙田發現13名外籍女子聚集，及6人未有佩戴口罩，遂向她們發出定額罰款通知書。

沙田警區警務人員聯同相關政府部門，一連兩日（4月2日及3日）在沙田大會堂外及大圍積泰里花園內，發現共13名外籍女子聚集，她們年齡介乎34至55歲；亦在沙田大會堂外、沙角邨魚鷹樓外、村南道近大圍港鐵站A出口外、馬鞍山鞍祿街公園及烏溪沙沙灘附近，發現共4名年齡介乎37至70歲本地男子及2名年齡分別為37及38歲本地女子未有佩戴口罩，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），遂向她們發出定額罰款通知書。

警方呼籲各界必須嚴格遵守防疫規例，外傭僱主亦應提醒家中外傭避免於假日時進行多於兩人的群組聚集，並應保持適當社交距離及正確佩戴口罩，以減低病毒傳播風險。

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責任編輯：余思嵐