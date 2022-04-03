【海水污染】昂船洲污水處理廠減漂水劑量　市民稱可減少海中化學污染

▲ （黃傑偉攝）

渠務署上月表示，鑑於疫情對貨運的影響，近日予昂船洲污水處理廠的化學品供應不穩定，調節該污水處理廠消毒系統內用作控制細菌含量的漂水(次氯酸鈉溶液)劑量，以更有效運用現有的存量維持污水處理服務。

任職文員的謝小姐認為，污水處理廠少用漂水可能更加好，因為漂白水屬化學物料，認為少用漂水排入海中，會減少化學污染。

▲ 市民謝小姐。（黃傑偉攝）

市民陳先生則指，污水處理廠少用漂水，會減低清潔及消滅水中細菌作用，擔心會對影響海洋生物及生態。

▲ 市民陳先生。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉