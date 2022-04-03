【國籍爭議】張藝謀18歲細仔獲耶魯錄取　太太將校長奬說成總統奬引發國籍風波

▲ 張藝謀細仔張壹丁（右２）被質疑入籍美國。

內地名導演張藝謀細仔張壹丁近日獲美國耶魯大學錄取，同時獲得兩個獎學金，可謂可喜可賀。不過，張藝謀太太陳婷在微博發文報喜時，卻擺烏龍，將兒子獲得的其中一個獎學金president's music scolar，稱為「總統獎」。

小小失誤惹來網民一片嘩然，有人留言指，總統獎（Presidential Scholars Program）的其中一項獲獎資格為「美國公民」，因此質疑張藝謀一家，在中美關係緊張之際，是否已入籍美國？

陳婷留言澄清，指兒子持中國護照，獎項也只是耶魯大學的獎學金，並非網民所認為的「總統獎」。

陳婷微博昨日貼出多張相片，包括張壹丁的耶魯大學錄取信件，及獲得president's music scolar的通知截圖。她指，「剛滿18歲的二哥今年斬獲了包括耶魯大學在內的7個大學錄取通知書，其中兩個名列前20，兩個獎學金，包括一個總統獎，兒子給爸爸送上了最好的生日禮物。」

兒子入讀哈佛，又獲獎學金，本來值得慶賀，也確實吸引不少網民留言祝賀。不過，有細心網民卻發現，總統獎（Presidential Scholars Program）這項美國高中生所得獲取的最高榮譽，只有美國公民才有資格競逐，並非外國人可以獲頒。一石激起千層浪，不少網民隨即留言質疑張藝謀兒子，甚至其全家人，是否已加入美國籍。

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張藝謀家人國籍風波在微博一觸即發。陳婷就斷然否認，留言澄清「壹丁是妥妥的中國身份和中國護照」。她又辯解，「因為那個學校出國美國總統，所以學校才設立總統獎學金」，因此，此「總統獎」，非彼「總統獎」。

此外，也有網民留言指，張壹丁奪得的president's music scolar，實際上是耶魯大學的「校長獎學金」，陳婷將之稱作「總統獎」，實則是擺烏龍。

不過，觸動網民敏感神經的還不止獎學金的名稱。有網民發現陳婷貼出的另一封錄取信，抬頭張壹丁的名字，並非中國大陸慣用的普通話拼音Zhang Yi Ding，而是Daniel Zhang。

該姓名中，名字不但不是普通話拼音，同時也採取英語習慣先名後姓排列。網民質疑，錄取通知書上，應是張中國護照上的名字，不可能是Daniel Zhang，除非他已入籍美國，是以美國的身份證明文件報考大學。

對於網民再三質疑，陳婷再也再次強調：「我可能沒表達清楚，再說一遍，壹丁是中國護照並且我們全家都沒有美國綠卡或美國身份。」

然而，也並非所有網民都針鋒相對，有人就留言幫口，稱在美國申請入讀大學時，可以填寫preferred name（選用稱謂），許多外國學生都會填寫英文名，而大學與學生溝通時，也會用該名字稱呼學生，「只是（學生）的一種選擇，不代表甚麼」。

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責任編輯︰王明芳