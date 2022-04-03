【緋聞男女】方力申被指送公仔追陳曉華　被李居明八字夾命中注定有姻緣

▲ 方力申（Alex）和陳曉華（Hera）最近傳出緋聞。

有「緋聞王」之稱的方力申（Alex）最近被指有新對象，目標為曾跟狄易達傳緋聞的18年港姐冠軍陳曉華（Hera）。

有指方力申向比他小15歲的陳曉華送贈狗公仔傳情，而二人更曾獲堪輿學家李居明批算八字夾，命中注定有姻緣。

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方力申和陳曉華雖然暫未於劇集內結緣，不過Hera曾於方力申和當奴（唐劍康）的節目《鬼上你架車2》擔當嘉賽，齊齊主持節目。

去年，二人一起亮相李居明的玄學節目，並獲大師指：「他們有姻緣運，以八字來說，他們可以談戀愛。」

方力申和Hera亦曾一同參加無綫運動會及一起觀看胡鴻鈞演唱會，有過不少同場的機會。

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▲ （IG圖片）

最近有網民不斷於方力申和Hera的社交平台留言，稱二人正在發展地下情，又指方力申送狗公仔予Hera。其後，二人關閉了社交平台的留言功能。

方力申回應事件表示：「我沒有拍拖啊！爆甚麼料？希望大家別再將女生名字放在我身上，一起努力抗疫吧！謝謝！」

Hera亦否認緋聞：「沒有這回事，我也不知為何出現這個傳聞。」

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異性緣甚廣的方力申自從跟鄧麗欣（Stephy）分手後緋聞不斷，他先後跟何超蓮、馮盈盈、陳瀅等傳出緋聞。

曾被指跟狄易達拍拖多年的Hera，一度被誤認與MIRROR成員陳卓賢（Ian）相戀，惟後來網民發現Ian女友為盧慧敏（Amy），還Hera一個清白。