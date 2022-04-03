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【供港物資】昨2.1萬噸物資水路來港　累計逾1390噸防疫物資經鐵路抵港

社會 18:14 2022/04/03

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（陳靜儀攝）

運房局今日（3日）表示，根據內地當局的資料，昨日深圳市經水路運輸跨境物資約5,810個標箱，約21,250噸貨物，其中生鮮食品類約10個標箱，約50噸，非生鮮類約5,800個標箱，約21,200噸。

深圳市三個港口自開航（2月18日）至昨日為止總共運輸跨境物資約104,230個標箱，約718,970噸貨物，其中生鮮食品類約1,090個標箱，9,800噸，非生鮮類約103,140個標箱，709,170噸。

至於鐵路貨運方面，目前以運載防疫抗疫物資為主。昨日有6個標箱共12噸物資運抵香港。自3月2日開通以來，截至昨日共運載1,390多噸包括新冠病毒快速抗原測試包及防護服等抗疫防疫物資到港。

另外，為減低疫情外溢的風險，運輸署已由2月28日起在各陸路口岸安排專人為跨境貨車司機進行快速抗原測試，測試結果呈陰性的司機才可進入內地。昨日共進行了1,459次快速核酸檢測，當中發現2宗初步陽性檢測個案，已將個案通知衞生署以作跟進。

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責任編輯：余思嵐

 

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