【供港物資】昨2.1萬噸物資水路來港　累計逾1390噸防疫物資經鐵路抵港

▲ （陳靜儀攝）

運房局今日（3日）表示，根據內地當局的資料，昨日深圳市經水路運輸跨境物資約5,810個標箱，約21,250噸貨物，其中生鮮食品類約10個標箱，約50噸，非生鮮類約5,800個標箱，約21,200噸。

深圳市三個港口自開航（2月18日）至昨日為止總共運輸跨境物資約104,230個標箱，約718,970噸貨物，其中生鮮食品類約1,090個標箱，9,800噸，非生鮮類約103,140個標箱，709,170噸。

至於鐵路貨運方面，目前以運載防疫抗疫物資為主。昨日有6個標箱共12噸物資運抵香港。自3月2日開通以來，截至昨日共運載1,390多噸包括新冠病毒快速抗原測試包及防護服等抗疫防疫物資到港。

另外，為減低疫情外溢的風險，運輸署已由2月28日起在各陸路口岸安排專人為跨境貨車司機進行快速抗原測試，測試結果呈陰性的司機才可進入內地。昨日共進行了1,459次快速核酸檢測，當中發現2宗初步陽性檢測個案，已將個案通知衞生署以作跟進。

【湊得輕鬆啲】疫下親子困獸鬥易致衝突焦慮 心理學家6招緩解：忌否定孩子情緒

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線:https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐