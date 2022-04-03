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【特首選舉】李家超料日內辭政務司司長　去馬選特首

政治 18:07 2022/04/03

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政務司司長李家超。（經濟日報資料圖片）

消息指，政務司司長李家超料將於日內辭職，「去馬」參選新一屆行政長官。另外，建制派近日有風聲傳出，李家超陣營正私下組班。

特首選舉提名期今日展開，至今仍未有政界重量級人士表態參選。消息人士證實，李家超有意競逐下一任特首，料將於日內辭去政務司司長職務，正式宣布參選。Topick正就此向政務司司長辦公室查詢，惟暫時未獲回覆。

特首選舉候選人，必須在本月14日下午5時前提交提名表格，投票日將安排5月8日投票。新選舉制度下，特首候選人須取得188名選委提名，當中5大界別各不少於15名選委提名。

另外，政務司司長昨日已准許「行政長官候選人」，由即日起至選舉日期間，舉行與選委會委員之間跟選舉相關聚集，有關豁免只限於室內公眾地方，參與者必須佩戴口罩、不可飲食等。

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責任編輯：胡偉明

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