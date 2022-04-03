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【特首選舉】李家超作風硬朗　習氣功鍛練身體

政治 18:30 2022/04/03

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政務司司長李家超。（資料圖片）

保安系統出身的李家超，作風強硬。去年6月，他獲任為政務司司長，打破以往政務司司長均由政務官擔任的傳統。

李家超於1977年加入香港警隊，期間曾參與轟動全城的徐步高槍擊案調查、偵破犯罪集團首腦張子強的800公斤炸藥案等。2002年，李家超被借調至保安局，研究與電腦罪行有關的立法事宜，及後再被調回警務處，擔任投訴及內部調查科總警司。2010年，他晉升為警務處副處長。

2012年，他加入前特首梁振英的班子，出任保安局副局長，至2017年林鄭月娥上任，李家超接替黎棟國擔任局長，成為本港首位警察出身的保安局局長。
　　
李家超今年年初接受本報專訪時表示，一直有練習氣功的習慣，至今已維持20年，曾先後鑽研7種氣功鍛練身體，其中對他最為有效的功夫，是自發功與道家氣功，能打通其身體穴位。自習氣功後，他身體情況改善、情緒及精神轉好，人亦變得平和。他現時每天均會爭取15分鐘至半小時練功。

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記者：陳葆琳

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