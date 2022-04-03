【第五波疫情】酒吧業憂未能受惠於消費券發放　冀能於4月21日復業

▲ 錢雋永說，酒吧業界已苦不堪言。（資料圖片）

政府將於4月7日發放新一輪電子消費券，香港酒吧業協會主席錢雋永表示，酒吧業為第二階段防疫措施放寬的處所，未能受惠於消費券發放後市民外出消費，希望政府讓酒吧業可在4月21日起重開。

錢雋永說，酒吧於第五波疫情下由1月7日停業之今，業界已苦不堪言，不少酒吧因非領取餐廳牌照，一直未能營業。他認為，餐廳與酒吧的實際營運分別不大，認為酒吧業於第二階段才獲放寬，對業界並不公平。錢雋永批評，本港經歷五波疫情，每一次酒吧業為最後復業的行業，令他們經營艱難，導致大量員工流失。

他說，政府發放消費券是鼓勵市民消費，加速本港經濟復甦，有關行動正確，但卻沒有考慮到於第二階段才重開的商戶。錢雋永說，酒吧重開之時，預料市民消費券已差不多「清空」，難為業界帶來增長；又憂慮首階段防疫措施放寬後，市民外出會再引發第六波疫情，令酒吧未能如期復業。

錢雋永期望，政府了解可酒吧經營慘況，將酒吧業納入首階段放寬的處所，讓酒吧可在4月21日起重開，以受惠於消費券的政策，令業界復甦。

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責任編輯：黃悅晴