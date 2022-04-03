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【快速測試】袁國勇示範正確採樣方法　採樣前先擤鼻以濕潤鼻腔【附教學】

社會 21:05 2022/04/03

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袁國勇示範正確採樣方法。

衞生署昨日（2日）上載由政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇的示範片段，教導市民正確的快速測試採樣方法。

正確採樣四步驟：

1. 參考衛生防護中心網頁選購合適測試套裝

2. 閱讀說明書並按指示進行測試

3. 如用鼻腔拭子，採樣前先擤鼻子

4. 要在適當位置採樣，並採足夠樣

即睇袁國勇示範

    點擊圖片放大
    +5
    +4

袁國勇建議，如市民使用喉嚨拭子，測試棒要放入至扁桃腺咽喉處，即至少要放入一大半測試棒進口內，不要碰到牙齒、牙肉或舌頭；如使用鼻腔拭子，最好在早上起床後採樣，採樣前應先「擤鼻」，用意是將鼻的分泌物弄到鼻腔前方，以作濕潤，頭部同時向後仰，然後將測試棒沿着兩側鼻腔內壁打圈至少10次。

衞生署教學影片：

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私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

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責任編輯：蘇文軒

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