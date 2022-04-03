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【內地專家】內地中醫專家組與本港中醫業界交流　再訪浸大中醫抗疫遠程醫療中心

社會 21:38 2022/04/03

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內地中醫專家組與香港中醫中藥界聯合總會會長李應生、主席陳永光及多名中醫藥界團體代表會面。（政府新聞處）

由中央政府援港抗疫中醫專家組組長仝小林率領的內地中醫專家組，今日（3日）繼續考察行程，與香港中醫業界交流及到訪香港浸會大學中醫抗疫遠程醫療中心。

專家組與香港中醫中藥界聯合總會會長李應生、主席陳永光教授及多名中醫藥界團體代表會面及交流，了解由食物及衞生局透過中醫藥發展基金資助的「齊心抗疫—中醫藥遙距診療計劃」的工作進展，亦與業界代表就中醫藥業界參與抗疫工作的情況作交流，就香港中醫藥的長遠發展提出意見。

專家組隨後參訪浸大中醫抗疫遠程醫療中心，了解該校為新冠患者、密切接觸者和照顧者提供的免費中醫預防和診療服務。浸大校長衞炳江、協理副校長（中醫藥發展）卞兆祥、中醫藥學院院長呂愛平等向專家組介紹中心的運作和浸大參與其他中醫藥抗疫項目的情況，雙方並就確診病例的整體情況以及治療方案進行研討。

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責任編輯：蘇文軒

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