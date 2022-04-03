【強制檢測】25幢大廈納強檢　涉天水圍、沙田、葵涌等多個屋苑【附名單】

▲ 市民須於指定日期完成強制檢測。（林宇翔攝）

因應有初步陽性及確診個案曾到訪，23幢大廈被納入強制檢測公告，有關市民須於4月4日至5日內完成檢測。另外，上水彩園邨彩湖樓及九龍城啟晴邨賞晴樓污水樣本檢測呈陽性，亦被納入強檢公告。

當局指，任何曾於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客，均須完成強制檢測。指明時間及時段可按此瀏覽。

23幢有確診人士曾到訪的大廈：

天水圍天盛苑盛亨閣

天水圍天悅邨悅貴樓

大圍美田邨美致樓

大圍秦石邨石晶樓

沙田碩門邨健碩樓

沙田博康邨博安樓

葵涌雍雅軒2 座

葵涌華荔邨賞荔樓

青衣長康邨康順樓

馬鞍山利安邨利榮樓

牛池灣坪石邨黃石樓

觀塘順天邨天樂樓

藍田廣田邨廣雅樓

鑽石山鳳德邨碧鳳樓

秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓

黃大仙竹園北邨柏園樓

石硤尾白田邨昌田樓

大埔寶雅苑家和閣

將軍澳寶明苑寶柏閣

將軍澳景林邨景楠樓

筲箕灣耀東邨耀福樓

柴灣小西灣邨瑞喜樓

屯門友愛邨愛德樓

污水樣本檢測呈陽性的地點：

上水彩園邨彩湖樓

九龍城啟晴邨賞晴樓

政府指如果市民正處於檢疫期間，無須遵從公告中的規定； 如果市民於指定日期，曾在醫院或隔離設施接受治療或隔離，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。另外，如市民在1月3日或之後確診，無須按公告的規定檢測，有關人士須出示相關證明文件。

政府由3月31日起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：

不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月

不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月

不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月

▲ 港府提高相關罰則。（添馬台圖片）

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責任編輯：黃悅晴