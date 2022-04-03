【強制檢測】25幢大廈納強檢 涉天水圍、沙田、葵涌等多個屋苑【附名單】
因應有初步陽性及確診個案曾到訪，23幢大廈被納入強制檢測公告，有關市民須於4月4日至5日內完成檢測。另外，上水彩園邨彩湖樓及九龍城啟晴邨賞晴樓污水樣本檢測呈陽性，亦被納入強檢公告。
當局指，任何曾於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客，均須完成強制檢測。指明時間及時段可按此瀏覽。
23幢有確診人士曾到訪的大廈：
- 天水圍天盛苑盛亨閣
- 天水圍天悅邨悅貴樓
- 大圍美田邨美致樓
- 大圍秦石邨石晶樓
- 沙田碩門邨健碩樓
- 沙田博康邨博安樓
- 葵涌雍雅軒2 座
- 葵涌華荔邨賞荔樓
- 青衣長康邨康順樓
- 馬鞍山利安邨利榮樓
- 牛池灣坪石邨黃石樓
- 觀塘順天邨天樂樓
- 藍田廣田邨廣雅樓
- 鑽石山鳳德邨碧鳳樓
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀美樓
- 黃大仙竹園北邨柏園樓
- 石硤尾白田邨昌田樓
- 大埔寶雅苑家和閣
- 將軍澳寶明苑寶柏閣
- 將軍澳景林邨景楠樓
- 筲箕灣耀東邨耀福樓
- 柴灣小西灣邨瑞喜樓
- 屯門友愛邨愛德樓
污水樣本檢測呈陽性的地點：
- 上水彩園邨彩湖樓
- 九龍城啟晴邨賞晴樓
政府指如果市民正處於檢疫期間，無須遵從公告中的規定； 如果市民於指定日期，曾在醫院或隔離設施接受治療或隔離，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。另外，如市民在1月3日或之後確診，無須按公告的規定檢測，有關人士須出示相關證明文件。
政府由3月31日起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：
不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月
不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月
不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月
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責任編輯：黃悅晴