【特首選舉】林鄭月娥不尋求連任　此刻未收到任何官員辭職信【不斷更新】

▲ 林鄭月娥主持抗疫記者會。（資料圖片）

消息指，政務司司長李家超將參選特首選舉，周三會辭職。特首林鄭月娥今早繼續主持，例行的抗疫記者會，據悉將宣布不連任。

另外，本港確診數字跌破4,000宗，昨日（3日）新增3,709宗確診個案。TOPick會緊貼疫情，不斷更新。

【11:20】林鄭：今屆政府面對回歸以來最嚴重挑戰

林鄭月娥指，每屆政府都有其困難，而客觀而言，今屆比以往更多挑戰，香港經歷了前所未見挑戰、前所未見的嚴峻局面。

她又相信，有志參選特首的人士，都是希望繼續香港服務，需要的客觀特質是要履行好雙負責制，對香港、對中央負責，把持好一國兩制、港人治港及高度自治。她相信，抗疫工作已進行兩年，政府上下齊心，不會因其今日的公布而受任何影響。

【11:12】未收到任何官員辭職信

消息指，李家超將參選特首。林鄭月娥拒絕評論，但透露到今日為此，未收到任何辭職信。

【11:10】林鄭月娥稱，家人為唯一考慮因素

林鄭月娥表示，已第一時間與社會公布，不連任的決定，又透露早在去年3月兩會期間，直接親身向中央交代不連任的意願，而背後考慮只得一個，就是家庭，並透露家人認為：「夠鐘返屋企喇。」

被問到日後工作，林鄭月娥稱，抗疫仍是頭等大事，未來3個月仍有大量工作，目前未有思考退下來後的工作。

【11:00】林鄭月娥：不參加第六屆行政長官選舉

林鄭月娥宣布，不會參選5月舉行的特首選舉，即6月30日完成任期，正式結束42年的政府服務生涯，其意願早在去年年初，已向中央表達，並得中央理解及尊重。

她指出，未來仍有4方面工作，包括辦好特首選舉、抗疫、做好回周年活動及政府換屆工作。即看：下一頁

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記者：陳宛彤