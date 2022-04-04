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【打擊毒品】尖沙咀男子遭警截查棄可卡因逃去　警方追截檢市值約23萬毒品

社會 09:13 2022/04/04

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尖沙咀男子遭警截查棄可卡因逃去，警方追截檢市值約23萬毒品。（資料圖片）

西九龍總區衝鋒隊人員今日（4日）凌晨約1時在尖沙咀區進行反罪惡巡邏期間，於加拿分道25號一大廈對開發現一名男子形跡可疑，遂上前截查，惟該名男子未有按指示停下並棄掉一包約150克懷疑可卡因，其後往赫德道方向逃去。人員遂展開追捕，最後在赫德道一後巷制服該名36歲姓羅本地男子。

該名男子涉嫌販毒被捕，現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第八隊跟進。行動中檢獲的毒品總市值約23萬元。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年。警方呼籲市民切勿以身試法。

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記者：黃穎津

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