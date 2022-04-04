【特首選舉】 林鄭月娥宣布不參加行政長官選舉　稱去年年初已向中央表達意願

▲ 林鄭月娥宣布不參加第六屆行政長官選舉。

特首選舉提名期昨日（3日）開始，消息指，政務司司長李家超將參選特首選舉，周三會辭職。行政長官林鄭月娥今日（4日）早上11時出席早上的例行抗疫記者會時，正式宣布將不會參加第六屆行政長官選舉，亦會在今年6月30日完成行政長官5年的任期，並會結束42年的政府服務生涯。她說，2021年初已向中央表達不會連任，並得到中央的尊重。

她說，正如她去年10月發表最後一份《2021年施政報告》總結部分，指在她在上任不足兩年，因社會運動、新冠肺炎等而承受前所未有的巨大壓力，當時曾說支撐着她最大力量，是來自中央永遠是特區政府堅強後盾，而今次疫情亦可看到中央對本港的支持，以及源源不絕為特區提供援助。

她感謝國務院港澳辦及四個中央駐港機構，在過去五年在她和特區同心協力各自履行大家的憲制任務，亦感謝各個省市對港府的支持得以深化香港與內地的在多個領域的合作。她亦多謝各個司長局長、全體公務員等的支持及努力，特別感謝特首辦的同事及禮賓府的同事除了在工作上的支持，亦照顧了她和家人的生活。

她又感謝各位行政會議的非官守議員、司法機關，貫徹落實一國兩制，以及感謝家人的諒解及很長的時間的默默支持。她說，未來的不足三個月，將會繼續領導特區的管治團隊做好以下四方面的工作：



1 辦好5月8日舉辦的行政長官選舉

2 繼續做好穩控第五波疫情 盡快讓香港社會回復正常運作

3 做好香港回歸25周年的一系列活動

4 做好政府換屆交接

她說，2021年3月出席兩會期間已親身表達有關志願，指背後的考慮原因是家庭，因家庭是最優先的考慮，「家人認為我夠鐘返屋企」。

我是於去年年初向中央表達意願，更具體說是2021年3月出席兩會期間，我直接親身向中央表達了這個意願，這意願背後考慮只得一個，就是家庭。我都跟大家說過，我的家人是我最優先要考慮的，他們認為我是時候要回到家庭，這是我唯一的考慮。第三，現時抗疫是頭等大事，未來三個月都有非常大量的工作，所以未有想過退下來後會做甚麼工作。多謝大家關心。

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記者：TOPick 港聞組