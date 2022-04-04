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【抗疫支援】四季酒店捐贈逾200包曲奇　香港基督教服務處分發予基層家庭

社會 11:43 2022/04/04

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香港基督教服務處4月1日獲香港四季酒店捐贈逾200包酒店牛油曲奇，並分發予基層兒童及長者。

第五波疫情嚴峻，香港基督教服務處4月1日獲香港四季酒店捐贈逾200包酒店牛油曲奇，並分發予基層兒童及長者。

獲贈曲奇的70歲獨居長者陳婆婆對此感到很高興，並分享：「在疫情下減少外出，更不會遠行，甚少有機會購買這類食物。這次收到香港四季酒店的曲奇確實十分難得。」

香港基督教服務處副總幹事（兒童及家庭）梁李紫薇表示，第五波疫情對許多基層家庭的生活造成重大影響，幸而不少企業伸出援手，捐贈各種物資，一同支援有需要人士。她形容，今次香港四季酒店捐贈的曲奇是「苦中一點甜」，可謂別具意義。

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記者：黃穎津

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