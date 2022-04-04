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李家超將辭職參選　成下任特首真命天子？

社會 09:44 2022/04/04

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政務司司長李家超。（政府新聞處圖片)

特首選舉提名期昨日（3日）開始，政務司司長李家超將辭職參選特首。熟悉北京消息指，李家超料已獲北京祝福，成為下屆特首的真命天子。

李家超在一眾特首熱門之中，最是低調，不似有些潛在人選，早已準備好競選班底、政綱。事實上，李家超作風出名小心謹慎，他若然去馬，必然是已獲北京祝福。

全國政協副主席梁振英作為另一位下屆特首潛在人選，中央另有任務，料將出任選舉委員會總召集人。

特首林鄭月娥近日的說法，亦反映她無意再連任，例如3月27日，她回應成立獨立委員會查查港府抗疫時，指下屆政府若有需要，她願意提供意見。林鄭此說法，多位政圈和官場人士已認為，林鄭似乎暗示自己屆時已非政府領導人。

熟悉北京消息表示，中央對李家超十分信任，認為他是有擔當之人，早於去年6月，提升李家超接替張建宗，就是培養其作為未來特首人選之一，看能否更上一層樓。保安系統出身的李家超，作風硬朗，包括落實國安法，獲中央讚賞。

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撰文 : 傅流螢

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