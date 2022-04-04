【鍾袁一戰】袁嘉敏不斷爆料有原因？　Candy指鍾培生與葉蒨文關係曖昧

▲ 前港姐袁嘉敏（Candy）因鍾培生跟葉蒨文（Sophie）過從甚密而不斷爆料。

前港姐袁嘉敏（Candy）日前揭破鍾培生父子的秘密成為全城焦點，有指Candy因不滿鍾培生近日跟「島大Candy」葉蒨文（Sophie）過從甚密，因愛成恨而不斷爆料。

葉蒨文憑TVB劇集《愛．回家之開心速遞》飾演島大女神而火速入屋，她隨即澄清與鍾培生的關係，並貼上與男友的合照，力證情不變。

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袁嘉敏爆料起因

袁嘉敏近日突然大爆鍾培生父子的秘密，必然是事出有因，據悉Candy和鍾培生去年開始在一起，更發展成同居關係，而鍾培生事無大小都會找Candy傾訴，且給予她經濟援助。

對於Candy獲得鍾培生近百萬元的經濟援助，她否認並謂：「那有100萬那麼多。」

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袁嘉敏呷葉蒨文醋

有指Candy連日來爆料源於爭風呷醋，鍾培生一直跟不少女生有曖昧舉動，而他最近與Sophie一起出席公開活動後，令她打爛醋埕連環爆料。

「島大Candy」葉蒨文表示跟鍾培生認識多年，亦會與對方一起出席公開活動，不過她直言活動是一大班朋友一同出席，並非與鍾培生單獨在一起。

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葉蒨文貼男友合照

向來與男朋友感情穩定的Sophie，巧合地於昨日（4月3日）在個人社交平台貼出與男友的合照，並寫明二人拍拖4年並會繼續在一起，似乎是以此證明感情不變，證明自己與鍾培生沒有曖昧關係。