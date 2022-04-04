【醫生院長】沈祖堯離港前寫詩贈門生　陳家亮見盡人性光輝陰暗悟處世之道

▲ 沈祖堯離港前夕，以書法為陳家亮寫下唐伯虎詩作《桃花庵歌》。

曾在「沙士」期間站在抗疫前線、中大前校長沈祖堯去年已離開香港，接任新加坡南洋理工大學醫學院院長及高級副校長職務。中大醫學院院長陳家亮最近在Facebook提起，在沈祖堯離港前夕曾請求他以書法寫下唐伯虎詩作《桃花庵歌》。陳家亮過往曾提及自己是沈祖堯收的第一個門生，並表示當年的自己，只知道追隨一個值得學習的人，希望能薪火相傳，讓更多人受惠。

以下是陳家亮Facebook專頁全文：

【桃花庵歌】

桃花塢裏桃花庵，桃花庵下桃花仙。

桃花仙人種桃樹，又折花枝當酒錢。

酒醒只在花前坐，酒醉還須花下眠。

花前花後日復日，酒醉酒醒年復年。

不願鞠躬車馬前，但願老死花酒間。

車塵馬足貴者趣，酒盞花枝貧者緣。

若將富貴比貧賤，一在平地一在天。

若將貧賤比車馬，他得驅馳我得閒。

世人笑我忒瘋癲，我笑世人看不穿。

記得五陵豪傑墓，無酒無花鋤作田。

以上是明代文學家兼畫家唐寅（唐伯虎）所作的一首七言古詩「桃花庵歌」。當年沈祖堯校長離開香港之前，我再三請求沈校長以此詩寫書法，並掛在我的辦公室留念。

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此詩唐寅以桃花仙人自喻，表面上全詩都是充滿了花、笑、酒醉、酒醒等不覊的字眼，但再三咀嚼卻是發人深省。首四句是敍事，詩人自稱是居於桃花塢裏桃花庵中的桃花仙人，以種桃樹賣桃花換酒錢，寥寥幾句話便在我腦海中浮現出一位倜儻灑脱的隱士。

次四句描述了詩人寄情於花與酒。他以花為伴、與酒為友，正如詩人所說：「酒醒只在花前坐，酒醉還須花下眠」。日復日，年復年，沒有任何改變，我反覆思量，詩人對於前塵往事究竟是放下了還是放不下？

接着四句詩人點出自己做人處世心態，寧願「老死花酒間」也不願「鞠躬車馬前」。權貴「車塵馬足」何等氣派，詩人卻滿足於「酒杯花枝」的淡薄生活。下面四句詩人把富貴與貧賤作出強烈對比，表面上雖是「一在平地一在天」，那些權貴卻小心謹慎、如履薄冰；反而貧者卻活得逍遙自在。

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我鍾情這首古詩，詩人以畫面鲜明、旋律豐富的文字點出一種隱世心態。只可惜身處俗世，又何處尋找桃花塢？多年來，我在自己的崗位上見證了不少人性光輝的故事，但同時我也看盡了人性陰暗的另一面；學識、財富、地位往往只是表面上的包裝而已，慶幸自己的摯友大多都是無權無勢的「豬朋狗友」，正所謂「仗義每多屠狗輩」，曹學佺先生的這句話所言非虛。

既然俗世沒有桃花塢，唯有心中築起桃花庵，「世人笑我忒瘋癲，我笑世人看不穿」。

全文刊於陳家亮《院長醫生週記》，標題由TOPick編輯擬定。

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