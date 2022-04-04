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【天氣預測】清明節天晴乾燥降雨機會低　本週後期氣溫逐漸回升至20度以上

社會 10:19 2022/04/04

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清明節天晴乾燥降雨機會低，本週後期氣溫逐漸回升至20度以上。（林宇翔攝）

天文台表示，今日（4日）天晴，日間非常乾燥。吹和緩至清勁東風，離岸間中吹強風。氣溫介乎攝氏17至25度。乾燥的東北季候風正為廣東帶來普遍晴朗的天氣。今日的最高紫外線指數大約是10，強度屬於甚高。天文台亦於今日發出紅色火災危險警告，表示火警極易發生，市民應小心防火。

天文台展望，未來數日天晴乾燥，氣溫逐漸回升，日夜溫差較大，本週後期日間炎熱。

根據9天天氣預報，明日（5日）清明節天晴乾燥，氣溫介乎攝氏18至26度，顯著降雨概率預報是「低」。本週中後期氣溫逐漸回升至20度以上。

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記者：黃穎津

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