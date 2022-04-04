【疫下迎接新生命】準爸媽抗疫兩保　保障好自己等同做好家庭保障

▲ （經濟日報資料圖片）

早前有醫學院婦產科教授指出，孕婦感染新冠病毒的風險比一般人大兩至三倍1，再加上「疫苗通行證」措施出台，準爸媽少不免會有各種顧慮和心理壓力。想為自己的家庭和寶寶減低風險，不妨從以下兩方面入手做足保障。

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抗疫第一保：疫苗篇

不少準媽媽會按自身情況及需要考慮接種疫苗，建議準媽媽可先查詢保險公司有否設立特別保障如提供免費疫苗副作用保障等。現時不少保險公司會為合資格客戶就接種疫苗後出現的不良反應提供額外保障，如需要求診甚至住院，便可按保障條款向保險公司申請索償門診費用及住院現金。準媽媽可比較一下市場上的新冠疫苗保障計劃，包括如何投保、保障內容、條款及細則等，做足準備守護自己和寶寶的健康。

抗疫第二保：長遠家庭保障規劃篇

準爸媽亦可從醫療保障入手，提高家庭現時以至日後的抗疫（逆）能力和健康保障。隨著新成員的誕生，家庭生活模式及需要會出現巨大變化，因此準爸媽要確保經濟上有充分的保障，預先為未來或需要面對的醫療支出做定兩手準備。

如果家人本身已有生效了一段時間的醫保，建議可再細看保障內容，了解計劃中有否包含一些特別保障項目。例如現時市場上有些自願醫保靈活計劃，會將保障延伸至受保人的新生兒，準爸媽如符合資格，則無需額外付費，即可為新生兒獲得免費的短期醫療保障2，同時減輕準爸媽的心理壓力和經濟負擔。

如家庭未有足夠的保障，準爸爸亦可按家人對於醫療服務的需要如病房級別、每年的賠償限額、常身處並有機會接受治療的地區，以及家庭負擔能力等，揀選適合的保障計劃。準爸爸在尋找「啱心水」的醫保時，不妨細心查閲保障範圍，活用醫保計劃的彈性選擇及產品特點，如前面提及過的新生兒保險，為自己及家庭添設一份全面、到位的健康保障。

雖然疫情難料，只要準爸媽預先評估好自身保障範圍，因應長遠的家庭需要，計劃好所需健康保障，便可更安心陪伴及見證寶寶成長。

1.資料來源：香港電台https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1633762-20220215.htm

2.此保障／服務為自選性質，並不屬於自願醫保認可產品內的條款及保障。受保人有權選擇拒絕此保障／服務。

讀者不應將本文章內容視作建議。讀者應根據自己在本文章包含之任何產品或服務的需要，尋求適當之專業保險意見。上述資料僅供參考，不應被視為提供或銷售招攬產品或服務，並不屬及不應被視作為專業保險建議。富衛及其聯系公司或各自的董事或僱員並不就資料的準確性、完整性或是適合任何特定用途，作出任何明示或默示的說明、陳述或保證。不同保險公司的產品可能存在差異，投保前須了解清楚、分析和比較從而找出合適的保險產品。請參閱相關產品小冊子及保單條款以了解完整保單條款、不保事項及主要風險。

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