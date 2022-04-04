【育兒心得】每44名兒童1名是自閉症 專家建議3個正向管教技巧

▲ 自閉症學童康康今年7歲，現於主流學校就讀小一。

每年的４月２日為聯合國所定的世界關顧自閉日。自閉症是先天腦部功能受損傷而引起的發展障礙，根據美國疾病控制及預防中心（CDC）於2021年12月公布之最新數據發現，每44名兒童中就有一名是自閉症，較之前數據顯示每54名兒童有一名患有自閉症有上升趨勢。協康會於每年４月的第一個星期均會舉辦自閉症關注周，以響應世界關顧自閉日。

因應疫情，今年協康會特別進行了「疫情居家照顧自閉症兒童狀況調查」，以了解疫情下家長照顧自閉症兒童的壓力、升小準備方面及抗疫支援的需要，調查共獲逾200位自閉症兒童家長回應。調查發現，自閉症譜系兒童的家長現時的平均壓力指數是7.2（1=沒有壓力；10=非常大壓力），處於偏高狀態。而家長認為最大的壓力來源是管教壓力，其次是兒童訓練。有74%的家長表示在疫情停課期間照顧患有自閉症兒童感到困難，而有47%家長表示沒有信心能在疫情停課期間在家妥善照顧患有自閉症兒童。在照顧患有自閉症子女時，最多家長遇到的困難是與兒童進行家居訓練，其次是處理兒童情緒／行為問題和為兒童製造「放電」機會。

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自閉症譜系兒童的家長認為，正向行為管理方法（以鼓勵/讚賞方式溝通、尊重兒童權利）是最有效協助自閉症兒童應對疫情期間的困難。然而，他們對於在家執行口頭講解最有信心，其次才是正向行為管理方法。支援模式方面，近七成家長認為面對面的兒童訓練固然最有幫助，但因疫情嚴峻而不得不暫停，唯網上視像訓練和彈性支援模式（網上視像及面對面支援）亦非常有幫助。

社交機會大減 需提升互動意欲

協康會學童(6歲)文諾，現就讀特殊幼兒中心，3歲確診自閉症，明顯的自閉症表現是固執及語言能力弱，甚少與人互動。自從實體課減少，文諾的表現令母親Kinki頗擔心，有時不願意上網課，會在家哭鬧。他言語能力弱，以前有實體課堂時，有其他小朋友帶動下，與人互動動機較好，但疫情下主要進行網上訓練，文諾的社交機會便因而大大減少，加上家中的活動空間有限及網絡偶爾不穩定，致使進行網上物理治療訓練課時也有困難。

協康會的治療師，在網課時對文諾進行針對性的社交訓練，從而提升他的社交動機，現在文諾懂得跟爸媽互動。Kinki坦言疫情下，家長的照顧壓力很大，她自己都盡量調整對兒子的期望，以免影響親子關係。

難以投入網課 影響學習進度

另一自閉症學童康康今年7歲，現於主流學校就讀小一，他的語言能力較弱，不懂看「眉頭眼額」，缺乏話題及詞彙貧乏。平時在校內參與的SEN學童支援小組，亦因疫情改為線上進行，由於有部份學童未能專注及搗蛋，因此影響組員的投入度，令康康不喜歡上網課。

媽媽Ling較擔心康康的進度，尤其去年準備升小，康康的沉默和被動，令她特別擔心兒子會被排斥，所以參加了協康會石門中心的升小裝備班，令他學懂小學的課堂規則，讓他能較易適應。

專家建議3個正向管教技巧

在疫情下，不單成年人會遇上各種不如意的事，小朋友亦然。協康會教育心理學家何暉靈表示，不少家長面對與子女「困獸鬥」的困境，尤其自閉症小童，也較多情緒行為問題，令家長壓力爆煲。她建議：

家長可先以一個接納孩子的心去與他們一同面對行為上的挑戰，維持良好的親子關係更可讓子女的管教變得有效及輕鬆。兒童的行為 (包括問題行為) 都有其背後原因，家長們可先以嘗試了解他們的原因，再使用學習過的正向管教技巧去支援小朋友。

協康會「教得其樂 - 家長管教技巧」課程，專為育有學前自閉症兒童的家長編寫，當中有三個實用技巧可讓家長參考：

1. 家有家規

由於逗留在家中時間增加，小朋友有機會展現的問題行為亦增加。家長可按小朋友能力定下3至5條家規，並在家中各個當眼位置貼上有趣的視覺提示。這樣可以在環境中持續提醒他們應有的行為。另外，家長可為小朋友設計一個全面的生活時間表，讓小朋友清楚自己在訓練之餘，亦有玩樂的時間。

2. 精簡指令

當家長要求小朋友轉換活動時，可以先給予預告，利用「精，簡，等」的正面指令，讓小朋友有充足心理準備及指示進行新的活動。「精」代表指令要精準，具體說明要求；「簡」代表言詞要簡潔，避免使用帶有問題成份（如：好唔好？）；「等」代表要等待適當的時機，例如得到小朋友的注意，才給予指令。

3. 視覺提示

疫情下，少不免一些新的指示及活動，家長可多以簡單易明的圖畫向小朋友介紹。因為患有自閉症的小朋友對視覺的接受能力較好，所以視覺提示多較說話有效。再者，如果小朋友需要適應一連串新的活動，可以利用「社交故事」教授他們在各種場合應有的行為。

何暉靈女士亦提醒，家長在管教子女的同時，要注意自己的精神健康及壓力管理。雖然在家中工作及隔離時都難以有靜下來的時間，但在可行的數分鐘，甚至十數秒間，可以嘗試以簡單的方法讓身體放鬆。當中的方法可以是簡單的拉筋、靜觀，或者逐步肌肉放鬆法，也可令壓力在短時間內得以紓緩。

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責任編輯：王明芳