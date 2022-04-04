【全民快測】林永和指連續三日快測有一定成效　料揪出數千至一萬宗確診

▲ 疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和。

政府要求全港市民本月8日至10日每日進行快速抗原測試一次，並在24小時內呈報陽性結果。行政長官林鄭月娥強調，此舉屬自願性質，也非取代全民強制檢測，當局會監察何時為全民強檢的最佳時機。

疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和表示，雖然現時的疫情已下降 逐步下降至每日幾千宗確診，預料數字會橫行一段時間，他舉例指，上海檢測發現很多無徵狀患者，這類患者會不覺自地將病毒傳給他人，故認為透過全民快速檢測，對找出患者始終有一定成效。 不過，他認為有關成效如何需視乎市民的參與度、自行採樣程序是否正確、陽性是否如實呈報等：

如果做得好，就會創造一個奇蹟大大 遏止疫情，希望大家都出一分力，做到最好。

他又說，近日疫情放緩，醫院急症室等服務都可以接收更多新的病人，如可揪出數千至一萬宗確診個案，而當局在追蹤方面又可以做得好，相信即時傳播率在一周內會再下降。他指出，只要連續三天都做快速檢測，相信準確性亦可以媲美核酸檢測。

政府日前公布，將陸續向私家醫生免費提供新冠口服抗病毒藥物帕克斯洛維德（Paxlovid）及莫納皮拉韋（Molnupiravir），以便利私家醫生向合適的新冠病人處方這兩款新冠口服藥物。（即看：下一頁） 林永和預料，全民快測會找出新患者，私家醫生如獲發新冠口服藥，可讓市民多一個求診途徑，盡快服藥。

至於如何分配藥物，他認為可以好像「訂疫苗」一樣，以 手機程序「訂藥送貨」，又稱 留意到 醫管局可提供中醫遙距診症及送藥服務，認為若私家醫生亦有上述安排，相信很多醫生都樂意幫助診症。 他又提到醫生會根據當局的指引處方藥物，而免費處方藥物也合常理，但強調應事先與病人說明其他醫生的藥費或診症費。



另外，他亦贊成商討接種第四針新冠疫苗安排，因由去年11月開始推動打第三針，至今已近半年，部分高危群組的抗體已開始下降至未有足夠的保護力。他又認為市民應掌握第五波疫情開始減退的「黃金機會」，盡量做好疫苗接種及提升接種率。

此外， 中文大學生物醫學院客座副教授招彥燾於同一節目中表示，若全港市民一齊做快速測試，有助了解感染情況，協助政府判斷做全民核酸檢測的時機。他又說，全民核酸檢測的成本大，但可以盡快清零，而快速測試成本較低，沒有時間的限制，較核酸檢測更靈活，連續3日做會有助彌補相對不準確的缺點，相信亦可有助找出傳染性較高的患者。

他又指，衞生防護建議市民做快測前先擤鼻，有關方法有助將在鼻咽深處的病毒帶到鼻腔前端，提高檢測準確度，不過如果有太多鼻水，要先清理乾淨再做採樣，否則會影響檢測準確度。

他又說，家長亦可幫2至14歲的兒童以拭子採樣，但提醒家長兒童與成人的鼻腔深淺闊窄不同，不要將拭子伸得太深，以免令小朋友流血。

立法會醫療衛生界立法會議員林哲玄擔心，市民做完快測後不呈報會令整個行動白費力氣。對於有市民因不想到隔離設施而不呈報陽性結果，他表示理解有關想法，但強調病毒所引起重症率，較流感高很多倍，而居家隔離亦有機會傳染予同住家人，希望市民對入住隔離設施不要有太負面想法，強調隔離仍是最有效的方法：

希望市民對入住隔離設施唔好有太負面的方法，因為可以保護自己及家人。

他又提醒市民檢測陽性呈報後會取得隔離令，對日後接種或向僱主申請假期時會比較容易；另認為市民即使快速檢測陰性也應呈報，以便當局掌握準確的確診比率。



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記者：郭詩詩