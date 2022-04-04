【清朝後代】眼科女院長是清朝皇族後代　18歲赴日成學霸落地生根當3孩之母

▲ 日本美女眼科院長是清朝皇族後代。

眾所周知，「愛新覺羅」是中國清朝的國姓，而日本有一幅眼科醫院廣告就引起網民熱論，除了因為被廣告上的美女院長吸引，她的名字「愛新覺羅維」亦非常注目，令不少人好奇，她是否一名清朝皇族後代。

綜合媒體報道，在日本東京大井町站出現的廣告牌，是一間眼科醫院的宣傳，除了有院長的照片，亦有介紹院長姓名為「愛新覺羅維」，並有其學歷簡介。

這名院長可謂是「人生勝利組」，2007年畢業於名古屋大學醫學科，2017年獲得東京大學醫學系研究科外科博士學位，其後加入東京遞信醫院工作，短短一年後就獲聘出任東京大井町眼科醫院院長，專治白內障及各種眼疾，並提供美容醫療服務，例如去斑、皺紋、痤瘡疤痕等，目前已經有7間分院。

▲ 廣告上的美女院長照片及名字「愛新覺羅維」吸引人注目。（Twitter圖片）

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擁高學歷高顏值

除了擁有高學歷和高顏值，她亦精通日文、英文和中文，每當有外國病人求診，她都負責翻譯工作。此外，她亦會撰寫醫學論文，到國外學術會議演講。雖然她看起來年輕，但她已經結婚，而且生了3名小孩，大女已是小學生。

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由於愛新覺羅維的Twitter及醫院IG等社交平台都以日文溝通，令人以為她從小就在日本長大，但原來她是出身中國遼寧省，曾就讀當地名校東北育才學校，當時已修讀日文作第二語言，並於18歲赴名古屋大學醫學部成為留學生，最後因為愛上日本，放棄赴英修讀博士學位的機會，決定留下來發展，並組織家庭。

爺爺與溥儀同輩

她過往受訪時曾提及，自己從已故的爺爺口中聽說自己是清朝第3位皇帝順治帝的後裔，而她的爺爺與清朝最後一代皇帝溥儀屬於同一輩。不過因為她在18歲已到日本，對歷史沒有太大興趣，所以沒有深入查問，家中亦沒有留下與清朝有關的物品。

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她曾分享一次到美國參加學術研討會的經歷，入境時被問是否清朝子孫，更被帶到房間，問她是否正在逃亡，是否需要通知大使館等，她只好如實解釋自己只是到當地參加學術會議。

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責任編輯：王明芳