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【MIRROR成員】呂爵安首支跳唱作品《Elevator》　MV戰衣包攬山本耀司+Christian Louboutin【內附詳情】

休閒消費 11:35 2022/04/04

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這一件是來自ERDEM的jumpsuit。（熒幕截圖）

4月1日除了是愚人節外，當然是「爵屎」的一個大日子，因為呂爵安（Edan）新歌《Elevator》面世的日子。以今時今日的Edan人氣度，絕不遜色於MIRROR其他成員，他的首支跳唱快歌MV自然落重本炮製，單是內裏的造型就超過3個，當中的服裝還有山本耀司（Yohji Yamamoto）時裝展的showpiece加持。

圖中Edan的領帶來自Yohji Yamamoto。（圖片edanlui ig）

Yohji Yamamoto領帶。（約$1,800/圖片theshopyohjiyamamoto.com）

新歌《Elevator》的內容以輕鬆手法大談在人生中遇上各樣事情時應放輕鬆心情面對，所以當中Edan一人分飾多角，包括自己、保安員和模特兒得，還邀請了MIRROR兩位戰友Anson Lo和Jer客串。此外，更有羅家英飾演的士司機、阮小儀飾演血新娘和電影《闔家辣》的導演鄭晉軒飾演的外賣仔助陣。

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而作為MV裏合共6款造型，而且可見搭建了不少佈景，就知道《Elevator》是重金炮製的野心之作，有見及此，造型師亦絕不怠慢，找來Yohji Yamamoto時裝展中亮相的報紙印花麻質西裝、Balmain太陽眼鏡和Christian Louboutin皮靴等，所囊括的服裝種類一點都不比早前Anson Lo的《Mr. Stranger》MV所遜色。

記者：何偉雄

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