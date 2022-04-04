【綫上本地遊】實體導賞變網上虛擬遊　首創四川熊貓、外籍老師英語團【內附連結】

▲ 活現香港由實體團變成網上虛擬遊，創辦人陳智遠稱早已做足準備迎戰。（活現香港圖片）

疫情超過兩年，香港人已慢慢習慣不能出國旅行，轉戰本地行山郊遊。再到第五波疫情爆發，改為留家看網上導賞、綫上遊，以前從未想像過的旅遊模式，到今天已見怪不怪。主打深度文化遊的本地團體「活現香港」，發掘更多可能性，推出全新創意項目，讓港人重拾旅遊樂趣。



向來熱愛旅遊、識食識玩的港人，相信在疫情期間早已習慣「望梅止渴」的心態，留在香港也能發現好去處及新事物。活現香港由本來帶領主題實體團，到舉行網上虛擬遊，最新活動還走出香港，「飛」到四川看熊貓，可說是業界先驅。

疫情重創旅遊業



活現香港創辦人陳智遠稱早已有備而來：「去年本來已慢慢回復正常運作，重新舉行實體團，成績也算不錯。但第五波疫情來得突然，所有生意停頓下來。幸好我們兩年前已經歷過一次，因此有經驗及心理準備去面對，知道要如何應付。財政上我們也算穩健，運用之前的營利去頂一兩個月，加上政府資助，也不用炒人及縮減開支。」



疫情下旅遊業充滿太多未知數，他着重建立抗逆力，打逆境波也不至於束手無策，懂得將危機分散，就算疫情令原本生意不能營運，也要有第二手準備。兩年前他們就選擇做虛擬導賞，也驗證了是個正確的決定，能在困境中生存下去。今次他們再次臨危變陣，在1月時已規劃好將2至4月移師網上，並尋找新的出路，推出全新活動吸客。

▲ 去年至1月恢復實體導賞，也不乏港人參加。（活現香港圖片）

虛擬導賞需求大



陳智遠看到網上導賞團有需求，反應也不俗，於是開發新市場。將本地遊拓展至外國，給外國人看香港，之前曾為新加坡的學生介紹香港的房屋，或是與外國拍檔合作，帶港人去看外國。



疫情下學生被迫提早放暑假，打亂了很多家長的計劃，作為父親的他也身同感受。「這個突如其來的假期，給我們機會提供一些富教育意義的導賞團，包括由外籍人士帶觀眾邊行中環及尖沙咀邊學英文；另一個則是去四川看熊貓，目標對象是初小學生，都是新的嘗試。現時為止推出了幾次，評價相當正面，也有很多學校及團體詢問包團。」

▲ 轉做網上虛擬團，工作人員也駕輕就熟。（活現香港圖片）

學習語言及冷知識



首推的《活學普通話四圍遊：跟住四川導師睇熊貓》，是在四川熊貓基地做直播，在節目中可見到很多熊貓，亦特意加入了很多有趣新奇的冷知識，引起小朋友的興趣。整個體驗約長1小時，內容富教育性，同時也能學普通話。現時仍然未能出外旅遊，這個綫上旅遊可說是很好的代替品。



而本地團《活學英文四圍遊：跟住美籍導師行中環市集》，可讓小朋友學習到日常英語。街道是一個充滿學習機會及題材的渠道，小朋友透過直播，要求導師看甚麼或買甚麼，除了加強英語對話能力，整個體驗也很有互動性。留在家中不能外出，都可以有行街的感覺。

▲ 陳智遠說很多人甚至自己也未去過四川熊貓保育基地，因此相當新奇。（活現香港圖片）

高質收費直播



活現香港着重做直播，令節目充滿互動及臨場感，並非只是播放短片，因此場場也不一樣。網上遊做了兩年，導賞員已相當熟練，不再有最初遇到的技術問題。但之前試過在疫情最嚴重時，很多店舖都沒有開門，或是導賞員中了肺炎，惟有將活動改期。



他們的導賞團收費，近年多了免費網上遊的節目，會否帶來競爭？他說：「如果是一些有質素的體驗，我相信不少人也不介意付費，我們也針對這一班客戶。其他的導賞團擴闊了觀眾圈子，培養大眾的興趣，當觀眾愈來愈多的時候，也有人會支持一些有心經營及設計的導賞。」

▲ 外籍老師帶觀眾遊走中環，即興來杯公利蔗水，充滿臨場感。（活現香港圖片）

分享社區小故事



在疫情最差時，驚人的確診數字加上嚴厲的防疫政策，令香港人心情遏抑鬱悶。活現香港於是推出「活現同人微旅行」活動，在網誌上分享他們一些本地旅遊意念來勉勵港人。雖然失去了社交及群體活動，但也可以在自己生活的圈子中探索，是一個調劑心靈的可行方法。



他們在日常社區中，找到不一樣的角度看香港。住在華富邨的實習生，帶觀眾去這個著名的公共屋邨，來一趟公屋攝影團，到訪瀑布灣這個打卡勝地。而另一位同事則是大埔居民，介紹大埔墟六鄉新村及區內美食推介，也饒富趣味。陳智遠說：「雖然未必每個區都有名勝古迹，但也會在平凡之中，發掘到一些特別的東西可以與大家分享。」



好像他之前做一個北區的旅遊創新的項目，以前未必會專誠前往粉嶺、上水及沙頭角一帶，他發現很有驚喜。「去了5、6次仍然有很多新奇事物，有古迹和鄉郊大自然，又有些工場小店可以逛。常說香港地方很細、很悶，但原來一個地區都可以有這麼多好玩的地方。我們亦會在4月份聯同古物古蹟辦事處，舉行『踏步大埔』直播導賞，探索大埔區內的歷史古迹。」

▲ 香港仔華富邨對港人來說熟悉也陌生，由活現香港帶觀眾認識更多。（活現香港圖片）

本地旅遊要可持續



今年財政預算案首次撥款6億，推廣文化古迹本地遊，是罕見的先例。陳智遠說：「政府有這個想法去鼓勵業界推動本地遊很關鍵，有資源當然是好事，希望令旅遊業再次蓬勃起來。但除了開發產品以外，其實還有很多問題和政策要處理，例如保育古迹及傳統文化，也非單靠一筆錢可以解決得到，可能政府要宏觀及跨部門去推動。」



他認為現時的配套仍有不足，需要時間去配合，這兩年來旅遊業界人才流失，要鼓勵更多年輕人入行，也要思考如何更富可持續性：「要當地人也歡迎遊客，兩者有良性互動，而不是一窩蜂的遊客來購物。顧及地方的容納能力，長遠健康地持續下去，所以要一個永續旅遊策略發展藍圖，現在就是重新構思的最佳時間。」



很多城市已比香港更早開關，香港已失去了先機和優勢，以前一套消費式賣點也不合時宜，要尋找甚麼獨一無二的東西和新的體驗，吸引外國遊客前來。活現香港現在都不停探討如何做好探索社區、文化的導賞團，也是全港旅遊業界要思考的地方。



活現香港《活學英文四圍遊：跟住美籍導師行中環市集》

舉行日期：4月5日

費用：$160

網址：walkin.hk/zh-hant

記者：張頌婷