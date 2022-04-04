【守望相助】七旬獨居伯自理能力弱拒住老人院　獲善心鄰居照顧飲食：唔忍心佢無人理

▲ 一名七旬獨居伯伯自理能力弱，拒絕入住老人院，幸獲善心鄰居幫忙打理家居、照顧飲食。

疫情下很需要大家守望相助。本港社企「銀杏館」近年亦每天派免費飯給基層長者、露宿者等有需要人士，疫情期間風雨不改。為助弱勢基層對抗病毒，近日他們更推出免費消毒家居服務。上門消毒期間，他們發現獨居長者正面對不少困難，其中一名七旬伯伯自理能力弱，幸獲善心鄰居幫忙執拾家居、照顧飲食，才不致於孤立無援。

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銀杏館在其facebook專頁發文分享上門助人的所見所聞，上周五（1日）他們派員到筲箕灣耀東邨、華明大廈，為15戶居民提供免費消毒家居服務。在地區社工帶領下，他們到訪一名70多歲獨居伯伯家中，屋內有點凌亂。

伯伯行動緩慢、自理能力及溝通能力也弱，但問及為何伯伯不申請入住安老院，該社工無奈表示：

他無親無故，加上他自己也不願意入住老人院，在無人授權或同意下，惟有獨居在公屋……

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對方續指，伯伯獲一間長者中心每天安排送飯上門服務，而日常的照料則全靠一位善心鄰居仗義幫忙。該社工透露，因這名鄰居幫手拾執，相比之前，伯伯的家已沒那麼凌亂。上門消毒當日，這名鄰居來為伯伯翻熱稀粥，更細心地添加一些伯伯喜歡的配料。為何堅持幫助伯伯？她說：

我見佢孤伶伶一個人，唔忍心佢無人理，自己有能力就幫下手。

銀杏館指出，走進社區，發現亟待援手的個案俯拾皆是，「消毒家居服務」除了為弱勢社群送上安心的居住環境，更希望送上一份愛與關心，同時給社區善心人打打氣。

關於免費消毒家居服務

為協助弱勢基層對抗病毒，銀杏館推出「流動愛心消毒家居服務」，派員上門進行噴霧消毒，費用全免。受惠對象主要包括獨居長者、貧窮家庭、劏房戶、弱能人士⋯⋯有需要的弱勢社群或基層，可透過社福機構或 NGO提出申請。

「流動愛心消毒服務隊」每次出動提供兩至三小時、為八至二十個單位服務，首階段限以社福機構名義提出申請（暫不接受個人或家庭申請）。如欲了解詳情，請【按此】。

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責任編輯：羅嘉欣