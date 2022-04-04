【新冠肺炎】王喜入境台灣接受核酸檢測發生意外　受傷鮮血兼確診馬上送往隔離

▲ 入境台灣接受核酸檢測發生意外，王喜鮮血披面兼確診馬上送往隔離。

去年移居英國的藝人王喜昨日飛抵台灣，入境時接受核酸檢測發生意外，被醫護人員捅傷鼻腔流出大量血液。王喜一直在網上更新事件，並公開呼籲這位捅傷他的女土自守。核酸檢測呈陽性的王喜事後被送往隔離營入住。

現年54歲的王喜去年移居英國，同年10月移居台灣，接連在兩地往返。在上月底檢測患上新冠肺炎，並在5日後康復的他，昨日（4月3日）由英國飛抵台灣，可是入境期間接受核酸檢測時不幸發生意外。

▲ 王喜去年移居英國及台灣。（Facebook圖片）

王喜入境受傷

在昨日傍晚6點半，王喜在Facebook貼出一張佈滿鮮血的口罩，以及一段他戴著該口罩的影片。

王喜寫道：

臺灣入境做PCR被捅傷，兇手已逃離現場，留下來的人，無一個知道兇手的名字，只知道她來自醫院。

▲ （Facebook圖片）

通緝兇手

1小時後，王喜再度更新，自拍照片中的他並未有把染血口罩換掉，他以《通緝》為題再次寫道：

現在時間是1938時03-04-2022，較早前，在台北桃園國際機場B9閘，一名1.5米，女性，全身被白色PPE保護的醫護人員，用右手持棉棒，捅入我右鼻孔，同時用左手按我後腦往前推，我感覺痛楚往後縮，她要我忍耐，再來一次，她說她不會我痛楚，我相信她，然後，她再一次右手捅我鼻孔，左手推我頭往前，造成我右鼻孔流血。然後，這個女性立即離開現場，不知所縱。其他人員，無人知道這女性的名字和去向。現在，我呼籲這位捅傷我的女性，立即向我自首。

在大約20分鐘後，王喜被通知他的檢測呈陽性反應，需要等待安排送往相應的隔離設施。

在等待的期間他就著受傷的事件報警處理，警察到場後隔著玻璃與王喜溝通，對方著王喜自行到網上查詢為他進行核酸檢測的醫護身份。

▲ （Facebook圖片）

前往接受隔離

而在晚上的9點半，仍在機場等候的王喜依舊戴著染血的口罩，上頭的血漬已經變成深紅色，王喜表示在三小時後傷口終於成功止血。

接著一直在候機室等候安排的他，被被移送到停機坪吹送風繼續等候，終於到晚上約10時半，王喜登上大巴前往隔離地方。

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王喜的受傷事件受到台灣當地媒體關注，有當地記者向中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥查詢此事。

莊人祥指有關王喜入境機場接受核酸檢測受傷流血，而負責採檢的醫護人員卻立即離開現場一事可能是有誤會。

由於採檢後需要在規定時間內送交樣本，所以醫護人員並非逃走，而是協助將樣本送往實驗室。

▲ （Facebook圖片）

拒換新口罩

莊人祥強調，現場其他負責採檢的醫護人員有立刻向王喜提供後續協助，包括提供衛生紙及全新口罩，但王喜拒絕使用，又指核酸檢測偶爾會戳傷鼻黏膜出血情形，若受傷旅客至檢疫地點後仍有醫療需求，可向檢疫地點醫護人員提出。

事後王喜亦有引述莊人祥的言論，但文底附上莊人祥的黑白照片，指自己不知這莊人祥是誰，但希望對方能夠提供令他受傷的醫護資料。

不過王喜的舉動似乎觸怒了部份台灣市民，認為他放出莊人祥黑白照的舉動非常無禮。

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