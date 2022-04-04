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【開心速遞】「老婆」呂慧儀幫張景淳求情　龔燁有望解凍重返《愛．回家》

娛樂 11:24 2022/04/04

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張景淳成功「解凍」？

憑《愛．回家之開心速遞》「龔燁」一角成功入屋的張景淳，早前有傳因經常遲到，而被無綫高層曾勵珍「照肺」兼飛出《愛．回家》已經兩個月。

不過日前有指張景淳已經痛定思過，以誠意打動高層，誓言會大改遲到陋習，再加上獲劇中「太太」呂慧儀幫口求情，終獲高層肯放生，有望「解凍」，可再度回歸幕前！ 

相信必令一班「龔水戀」的粉絲相當期待，更表示希望他們快些再度合體。至於就「解凍」一事，張景淳和呂慧儀亦不作回應。

最新影片推介：After Class專訪

【開心速遞】張景淳暫別劇組呂慧儀離開熊家？　龔燁一角將被安排出外公幹

年初宣布暫離《愛．回家》 

其實，今年年初張景淳在網上開live近一個多小時，向大家表示「龔燁遲些會有段時間休息」，隨即令網民紛紛留言問「龔燁」暫離《愛·回家之開心速遞》多久，張景淳只回答：「希望可以快些又見番。」

他亦感受到粉絲的失望，更以英文稱：「希望一切會獲得解決，盡快回來。」見他當時心情都非常失落，皆因「龔水CP」一直深受觀眾支持，當時二人入圍《萬千星輝頒獎典禮2021》角逐「最受歡迎電視拍檔」的獎項。

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「龔水黨」落重本支持

一班「龔水黨」不惜落重本，特意安排一連串應援活動，不但巴士站燈箱、巴士車身廣告見到他們的蹤影，更登大型廣告牌，應援活動不比MIRROR輸蝕！

由此可見「龔水CP」的威力有多麼強大，如今張景淳有望回歸《愛．回家》，確實令他們感到十分高興。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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