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【網紅遊戲】7-Eleven 推出首個中文版 Wordle　答對題目有機會獲100元電子現金券

社會 11:56 2022/04/04

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熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

首個中文版Wordle 7仔「估乜賞乜」猜字遊戲。（7-Eleven 提供圖片)

拼字游戲Wordle成為網紅遊戲，7-Eleven 推出首個中文版 Wordle - 7 仔「估乜賞乜」Foodle 猜字有獎遊戲，由本周三起，一連25日，讓玩家測試自己對7仔自家品牌7-SELECT 系列美食，包括點心、 飯盒、雞髀、飯糰、手卷、三文治、甜品、沙律、鮮果盒等有多熟悉，只要答對題目，首500名玩家即可贏取7-Eleven現金券。

    點擊圖片放大
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7 仔「估乜賞乜」為期一連20日，由4月6日至25日，每日放出一條由 7-SELECT 美食名稱組成的4字題目，例如「瑞士雞髀」，玩家只要在6次機會內估中，首500名玩家即可贏取7-Eleven現金券。

於推廣期間，每天早上9時正，登入「估乜賞乜」活動網站 www.711-foodle.com，根據提示完成挑戰，每天首500名估中答案的玩家，於登記香港手提電話號碼後，將在一個工作天內收到手提電話短訊（SMS)獲得「7-Eleven $5 電子現金券」之連結；其後估中的玩家，亦可獲得當天遊戲答案的「$2 優惠券」。每名玩家每日可參與一次，玩足20日，就有機會贏得高達100元電子現金券。

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記者：郭詩詩

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