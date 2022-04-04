【消費券1萬】王學玲：如市民遺失八達通卡仍可更新資料　最快下月1日領第一期

▲ 消費券。（林宇翔攝）

政府4月7日派新一批消費券，第一期5,000元自動注入支付平台，透過八達通收取的消費券會分兩期發放，市民當天開始可以拍卡收取首期4,000元的消費券。財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲表示，如市民近日遺失八達通卡，可致電熱線或透過網上更新資料，至於另外3個電子支付平台，可以更新資料後的1至2周內補發。

王學玲稱，630萬名合資格市民，包括10.3萬名已更新了支付工具的人士，今個星期四會收到第一期5000元電子消費券，如市民近日遺失八達通卡，仍可打熱線或透過網上更新資料，但最快要到下月1日才能領取第一期消費券，至於另外3個電子支付平台，可以更新資料後的1至2星期補發。

王學玲表示，雖然八達通儲值上限最多3000元，但市民可分開幾次拍卡領取消費券，由於八達通非實名支付工具，因應安全原因而設有儲值上限，八達通公司上次提升儲值，用了一年時間更新系統。 她鼓勵利用透過八達通收取的消費券的市民，利用八達通app中近距離無限通訊技術（NFC）拍卡領取消費券，避免人群聚集。

她強調，今次電子消費券與上年計劃有分別，今次再多一個目的，希望幫助市民在疫情下渡過難關，今次延長使用期可令市民更有彈性使用消費券，除了可購買抗疫物資外，亦可在疫情穩定後消費在其他範疇。

王學玲又指，已同有意參與發放第2期電子消費券的支付平台公司會面，要加入成為消費券支付工具，需有一定普及性，有防止套現及海外使用消費券的技術。

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記者：陳麗娜