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【大S再婚】被揭離婚前背大S帶兩女回北京愛巢　汪小菲傳為緋聞女友張穎穎爭風吃醋被爆樽

娛樂 13:20 2022/04/04

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汪小菲叫大家不要相信謠言。

台灣女星大S（徐熙媛）與前夫汪小菲離婚後各自各精彩，大S日前與韓國組合「酷龍」成員具俊曄在台灣正式註冊結婚，而汪小菲不但失控怒罵前姨仔小S（徐熙娣）外，近日傳為緋聞女友張穎穎爭風吃醋，和其他男人爆發肢體衝突。

有傳，最後有指汪小菲被「爆樽」擊中後腦流血，疑似張穎穎陪同入院治理。

【大S再婚】小S自爆早估到大S結新歡　前姐夫汪小菲發火鬧爆：別欺人太甚

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頻頻開直播放話的汪小菲在「爆樽事件」時隔數天後現身，被網民追問他是否與人大打出手，不過他否認指：「外面傳言別太信，我眼睛好好的。」

不過有眼利網民發現他眼部紅腫，神情憔悴，質疑他被打傷。汪小菲回應指自己睡得多，最後不忘宣傳自己的餐廳，然後匆匆結束直播。

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帶兩女回北京愛巢

汪小菲宣布與大S離婚後，一直被指與內地女星張穎穎搭上，多次被拍到出雙入對兼十指緊扣，仍否認戀情。

日前，有台灣資深記者葛斯齊於節目《錢進新世界》上爆料，直指汪小菲在離婚前再背大S出軌，帶兩名女子返回大S位於北京的愛巢。

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有圖有真相，葛斯齊公開的照片中，穿上休閒服裝的汪小菲躺在一名短髮女子的肩膊上，表現親暱。

葛斯齊指未出鏡的長髮女子於去年9月時拍攝，又指汪小菲早前要求他不要再亂爆料，汪小菲自稱「並未和大S撕破臉」，豈料數天後就在網上怒罵小S，看來與大S關係難以修補。

撰文 : TOPick柴犬出動

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