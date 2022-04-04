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【特首選舉】林鄭月娥：任內政策具延續性獲社會支持　認為下屆政府可落實推行

社會 11:34 2022/04/04

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林鄭月娥指任內提出政策具延續性並得到社會廣泛支持，認為下屆政府可落實推行。（資料圖片）

特首林鄭月娥今早（4日）繼續主持例行的抗疫記者會，交代最新的抗疫工作。她宣布將不會尋求連任行政長官，稱去年年初已向中央表達意願。

林鄭月娥任內提出的北部都會區、政府架構重組等政策，隨著她宣布不會尋求連任行政長官後，一一未能在其任內實現，林鄭月娥強調，特區政府的政策具有延續性，即使行政長官或官員班子更替，特別是政策具有社會上廣泛支持，認為上述政策均納入此範疇，下屆政府可落實推行。

至於政府架構重組，林鄭月娥表示，自概念宣布以來引起社會及立法會討論，若下屆特首亦同意此概念即可進行一連串程序。她又認為現時政治環境穩妥，有利下屆政府推動政策。

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記者：陳麗娜 

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