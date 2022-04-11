【小學試題】小一中文搶分練習題答案 學習運用人稱代詞
中小學 00:00 2022/04/11
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一.
1. A
2. A
3. C
4. A
5. C
6. A
7. A
8. C
二.
1. 星期天(，)媽媽帶我到(海洋公園)去遊玩(。)
2. 公園裏的花朵真美麗啊(!)
3. 我喜歡吃蘋果(、)香蕉(、)西瓜和橙(。)
4. 哥哥(，)你真聰明啊(!)
5. 為甚麼姐姐不吃晚飯呢(?)
6. (小美)(，)你星期六會去(香港動植物公園)遊玩嗎(?)
7. 誰拿走了我的書本(?)
三.
1. 牠
2. 它
3. 她
4. 你
5. 他
6. 我
四.
1. (B)→(A)→(C)
2. (A)→(B)→(D)→(C)
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