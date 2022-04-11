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【小學試題】小一中文搶分練習題答案　學習運用人稱代詞

中小學 00:00 2022/04/11

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小一中文搶分練習題答案。

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一.

1. A

2. A

3. C

4. A

5. C

6. A

7. A

8. C

二.

1. 星期天(，)媽媽帶我到(海洋公園)去遊玩(。)

2. 公園裏的花朵真美麗啊(!)

3. 我喜歡吃蘋果(、)香蕉(、)西瓜和橙(。)

4. 哥哥(，)你真聰明啊(!)

5. 為甚麼姐姐不吃晚飯呢(?)

6. (小美)(，)你星期六會去(香港動植物公園)遊玩嗎(?)

7. 誰拿走了我的書本(?)

三.

1. 牠

2. 它

3. 她

4. 你

5. 他

6. 我

四.

1. (B)→(A)→(C)

2. (A)→(B)→(D)→(C)

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