【線上活動】迪士尼一連15日線上教學　製作迪士尼美食＋畫畫手工藝

▲ 迪士尼一連15日推出線上活動。（圖片由迪士尼提供）

疫情下困在家中，小朋友都可以享受趣味教學！由即日起至4月18日，一連 15 日香港迪士尼的社交平台推出精彩內容，包括為在家小朋友設計一些動身手、動腦筋的小活動，以及迪士尼特色的趣味教學，迪士尼粉絲不容錯過！

▲ （圖片由迪士尼提供）

線上活動

1. 與迪士尼朋友擺動一下：迪士尼為連串線上節目揭開序幕，與大家一同做運動。小朋友在家中隨時跟隨迪士尼朋友一起「放電」。隨後更有不少活動，讓小朋友動動手腳，發揮創意。當中包括可以自己動手用毛巾創造出迪士尼朋友公仔，或跟隨迪士尼動畫師一起繪畫《熊抱青春記》主角小熊貓美美。

2. 隨時炮製香港迪士尼好滋味：在家中都想享受香港迪士尼的美食樂趣？線上節目有不同的小食介紹，當中包括以米奇作主題的小教學，簡單上手的蛋白雪球配吉士汁， 美味又有營養。安在家中又想嚐到香港迪士尼酒店美食，就要密切留意美食包送遞介紹。

3. 遙距暢遊香港迪士尼樂園：想念樂園的粉絲們記得密切留意！因為奇妙魔法將帶大家「走進」香港迪士尼樂園。一起重返灰熊山谷，來一趟刺激又驚險的線上旅途。想聽《迪士尼尋夢奇緣》的歌曲演唱的話，會有樂園表演者會為大家全新演繹！

4. 了解迪士尼奇妙小知識：一連串的線上活動不僅發放正能量，當中不少更是分享小知識，寓教於娛樂。香港迪士尼樂園度假區親善大使將會親自帶大家遊走樂園，分享各園區的植物佈置同了解生態。另外更有環保酵素的教學，讓大家隨時隨地吸收新知識！

最新影片

同時，迪士尼表示為答謝及回饋社區，並於樂園重開時能更進一步為社區帶來歡樂魔法及正能量，香港迪士尼樂園官方 Facebook專頁將推出活動，邀請大家共同為當日活動帖子讚好，並留言分享在這段在家抗疫的日子最想感謝的人及背後故事。

今個4月一同投入一系列豐富線上活動，安在家中，再次感受香港迪士尼的奇妙魔法。

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責任編緝：蕭雅文