【疫境自強】疫下連番受挫折陷低潮　陳國峰染疫康復現後遺症：感覺老了10年

▲ 陳國峰返家跟妻兒短聚。

藝人陳國峰上月於社交網分享連環遭逢不幸事件，自1月開始人生陷入低潮，當中包括爸爸不幸離世、媽媽與自己相繼染疫、工作收入大減至7成和太太停工2個月還未復工，以致他一時間要面對生離死別，陷經濟危機的問題。

昨日（4月3日）病癒的陳國峰出席公開活動外，其後更於IG分享一家四口照片，原來他抽空跟妻兒「短聚」，撰文也難掩思念之情：「最掛住兩個仔仔。」

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與家人團聚

陳國峰曾表示，開工期間為免影響妻兒作息和減低染疫風險，他搬往跟媽媽同住，結果母子二人相繼染疫。而昨晚他於IG發佈一張照片，他跟妻子分別抱著兩個寶貝仔，當中他寫道：

呢段時間要陪伴媽咪，已經一個月無返屋企，最掛住兩個仔仔，好彩老婆體諒。

不少網友亦留言為陳國峰打氣，著他要撐住和加油。

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染疫有後遺症

另外，陳國峰更於IG透露跟媽媽睇中醫調理身體，當中他寫道：「遇到不幸事情，很快幸運事情就會來臨！感謝一班心地善良，為人樂善好施好朋友好老闆給我工作、物資和金錢，解決小弟困境需要眾人之力幫助，感謝萬分。」

陳國峰接受TOPick訪問，他表示昨日帶同兒子往朋友的單車店鋪拍片，更順道帶他們外出放電，他說：

兩個仔都好激動呀，因為他們由細至大都愛黐著我，見到我的時候，細佬嚷著要我抱，不過男孩子都會呷醋，哥哥又要攬住我。

▲ 兩名兒子愛黐著陳國峰。

他續說：「昨晚臨離開屋企時，我跟哥哥在玩耍，細佬原本要瞓覺，但他不願瞓，更喊了出來，兩個仔經常問我幾時返來，說想跟我一起瞓。」

陳國峰謂這段期間感激太太照顧兩兒，他說：「太太見到我瘦了好多，肉都赤埋呀。」

另外陳國峰昨日為非牟利慈善團體餐廳擔任剪綵嘉賓，更幫忙派發物資包，由於健身室未重開，加上有份投資的餐廳已結業，現在只能靠無綫的收入過活。

他更謂康復後有不少遺症，自言感覺老了10年，除了心肺功能、味覺、胃口及記憶力比以前差外，身形也細了一圈，相信要時間才能回復狀態。

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為免家人染疫，陳國峰早前跟妻兒暫時分離，早前只能以視像通話跟他們聯絡，他接受媒體訪問時說：

大家都好掛念對方，有時侯我返家拿東西時，大仔見到我就會喊。