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【黃Viu綜藝】劉在錫被Jessi大膽言論嚇窒　WINNER旻浩透露男團辛酸

娛樂 11:56 2022/04/04

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韓綜《第六感 3》、《我獨自生活》

由「國民MC」劉在錫、美珠、Jessi、吳娜拉和李相燁主持的人氣推理韓綜《第六感》邁入第三季，並正式加盟「黃Viu煲劇平台」。

最新影片推介：After Class專訪 

劉在錫指Jessi「瘋了」？

《第六感 3》在韓國首播後隨即登上同時段節目收視冠軍，近日還邀請了《御史與祚怡》女主角金惠奫和《怪物》男星南潤壽擔任嘉賓，可是「話題製造者」Jessi直逼「十八禁」的大膽發言卻意外搶鏡！

事緣該集以「眼花繚亂的餐廳」為主題，主持人和嘉賓到訪三個地點後，需要透過不同線索，找出真實存在的餐廳。

期間製作組準備了「不准笑辯論會」，雙方人馬針對「只有肢體接觸的愛情和只說話的愛情」進行討論時，Jessi竟自爆不靠身體接觸、而是習慣利用「嘴巴」來表達愛意，火辣回應令全場想入非非！

就連身經百戰的劉在錫也不禁指她「瘋了」，最後Jessi笑著解釋：「我是指用說話（示愛）！」才讓在場人士鬆一口氣，場面搞笑！

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旻浩大爆保持身材方法

WINNER成員旻浩與漫畫家旗安84在《我獨自生活》中結伴露營，二人除了大手採購食材，還在節目上大快朵頤喪食拉麵。

此時，旗安84問到旻浩如何維持身材，旻浩也在言談間透露了偶像的辛酸：「我是吃多少就胖多少的體質，只是一直在控制體重而已，所以我只在露營的時候吃，晚上六點後絕對不吃東西。（飲酒怎麼辦？）只喝酒，不吃下酒菜。」

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旻浩重提難捱日子

近日多間韓媒報導旻浩曾於五年前患上恐慌症和鬱躁症，他也在《我獨自生活》提到過去難捱的日子：「最近好多了，以前有過很辛苦的時候，因為是以團體活動，我個人的狀態對於團體來說（很重要）。」

他續說：「我很討厭影響別人，即使狀態非常低落、處於低谷，也不想給其他人帶來損害，所以常常強行把狀態拉上去，曾經有一段時間一直是這樣。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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