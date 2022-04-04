【野餐體驗】Pier 1929春日野餐體驗二人外賣套餐　$680嘆頭盤2款主菜+鹹甜點

▲ Pier 1929於4月9日推出春日野餐體驗二人外賣套餐。（圖片由Pier 1929提供）

在家抗疫多時，戶外郊遊成為港人玩樂新指標！灣仔碼頭的Pier 1929將於4月9日推出春日野餐體驗二人外賣套餐，即使留在家都可以來一趟偽戶外野餐之旅，擺脫抗疫生活的沉悶！

▲ （圖片由Pier 1929提供）

春日野餐體驗二人套餐有三文魚凱撒沙律及風乾火腿芝士拼盤作為頭盤，另外客人可以自選喜歡的主菜，自由配搭，可於四款主菜之中任選兩款，包括介英式炸魚薯條、介蛋黃醬照燒雞肉自家制貝果、波士頓龍蝦潛艇堡、熔岩芝士手打和牛漢堡。

另外還有指定的甜品及鹹點小食，春日野餐體驗二人套餐有三款甜品，包括士多啤梨香檳果凍、水滴柚子芝士蛋糕、濃朱古力果仁布朗尼蛋糕，最後兩款鹹點小食為芒果莎莎蝦窩夫脆撻及芝士忌廉焗蜆肉酥皮撻。

Pier 1929另外還可加配4款美食，如炸薯條配黑松露醬（另加$48）、香嫩脆炸雞配魚子醬6件（另加$48）、明太子釀芝麻雞翼4件（另 加$58）及冷切拼盤（另加$68）。

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購買詳情：

價錢：$680／2位用

Pier 1929指如欲訂購可致電Pier 1929或透過Open rice外賣自取，需要至少提前1日於下午5點前進行預訂並需要全額付款。

另外如欲租借野餐籃套裝（包括：野餐籃、野餐墊、 玻璃器皿及陶瓷餐具），需於自取時以現金支付按金$500，並需於領取當日晚上7點前歸還Pier 1929，屆時按金將於客人歸還後全額退回。如欲同時購買野餐籃，則需另付$500。

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責任編緝：蕭雅文