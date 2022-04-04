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【家品速報】隨身便攜式掌心殺菌淨化器　USB充電可用於車廂【內附詳情】

休閒消費 11:54 2022/04/04

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熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

全球體積最小iCAR殺菌淨化器（售價$2,880，相片由iCAR提供）

疫情依舊，大家仍未能鬆懈，加上春天濕度高企，是細菌病毒滋生的高峰期，無論在家中抑或在辦公室，最好有空氣清新淨化或潔淨產品在側，把細菌病毒拒諸門外。

以下揀選了數款殺菌及砭石保健產品，為健康打造預防屏障。

全球體積最小iCAR殺菌淨化器（售價$2,880）

有別傳統空氣淨化機，iCAR殺菌淨化器透過釋放NCC離子技術，證實有效消除及殺滅99.99% 新型冠狀病毒和細菌，同時消滅和依附在人體、物件上99.999%表面污染物、細菌和病毒，大幅降低傳染機會。

此淨化器使用期限長達10,000小時，且是全球首部體積最小的淨化器，僅掌心大小，配備USB充電綫，不但可應用於車廂內，更可是搖身一變成為隨身便攜式的殺菌淨化器。

InfoThink小熊醫生智慧感應酒精消毒噴霧機（售價$218）

來自台灣的產品，以經典可愛小熊醫生造型，提醒各位隨手清潔，做好消毒殺菌。這款紅外綫自動感應噴霧，反應快伸手即噴，大大避免交叉接觸機會。
因產品材料以耐酒精塑膠製，可補充清水、酒精、消毒水等液體，多用途使用。

InfoThink小熊醫生智慧感應酒精消毒噴霧機（售價$218，相片由nexustyle提供）

砭石理療提高免疫力

在中醫學說中，熱敷砭石可令身體溫度提升，從而提高免疫力，驅寒消炎，減少感冒埋身機會。健康百貨網店 Nexus Style推介3款實用的砭石產品，砭石理療專家Zikko，將砭石結合能夠極速導電的石墨烯，推出了Dr.Rock砭石遠紅外綫熱療睡墊及Dr.Rock砭石遠紅外綫熱護坐墊，分別以熱敷背部、溫敷臀部暖足的療理方式，助熱敷身體。

砭石遠紅外綫熱療睡墊（售價$5,980）

原理是通過石墨烯發熱膜對砭石作恒溫加熱，釋放對人體有益的遠紅外綫，內置220片砭石，達致全身的理療作用，有助改善血氣微循環、紓緩疲勞和痛症、促進新陳代謝和提升免疫力；於睡眠時使用，可作日常調理身體，並有助改善睡眠質素。

此睡熱設4種理療模式：睡眠模式（34-38°C）、溫敷（41-49°C）、熱療（50-60°C）、室溫模式（不開啟溫熱功能）。採用親膚物料及柔軟皮革，久卧亦同樣舒適。1-12小時定時關機系統，超薄設計，可摺疊收藏，適合香港鍋居使用。

砭石遠紅外綫熱療睡墊（售價$5,980，相片由nexustyle提供）　　

砭石遠紅外綫熱護坐墊（售價$1,499）

想小巧一些，坐墊也是好選擇，以41片大小砭石相間排列設計，提升接觸密度，石墨烯發熱膜運用低電壓對砭石作恒溫加熱，可用於溫敷保暖（約30-50°C），改善手腳冰冷，女性生理不適。熱敷理療（約51-60°C），促進排汗、消炎排毒，提升體溫有助紓緩痛症及運動疲勞。將坐墊置於室溫，適合夏天使用。

窩心設計是具有記憶功能，開機後自動設定為上次使用的溫度及時間，同樣可捲起收藏，也可於家居及辦公時作坐墊或腳墊使用。

砭石遠紅外綫熱護坐墊（售價$1,499，相片由nexustyle提供）

Gemibee砭石發熱紓緩腰帶（售價$699）

結合中醫傳統理療及物理按摩技術，內置6片優質砭石，釋放遠紅外綫及超聲波，全效熱敷理療，前後發熱，促進氣血運行，配合7種按摩模式及3種溫度（40℃/ 50℃/ 60℃），設有不同強度及深度的振動頻率，仿如人手按摩，精準按摩痠痛位置。

重量僅540克，USB充電無綫操作，方便日常起居使用。魔術貼設計及備有延長腰帶，23-48吋腰圍都適用，切合不同用家需要。

Gemibee砭石發熱紓緩腰帶（售價$699，相片由nexustyle提供）

產品查詢：
砭石產品及InfoThink消毒噴霧機：nexustyle.com.hk
iCAR殺菌淨化器：2854 0292

記者：周美好

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