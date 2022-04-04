【快速測試】比較撩鼻及撩喉嚨兩種快測方法安全性　中醫爸爸：亂撩喉兒童或誤吞棉籤

▲ 對兒童來說，「撩鼻」快測更安全。

坊間對病毒快測測試，究竟應「撩鼻」，還是「撩喉嚨」，有不少迷思。有註冊中醫在社交媒體發文分享，指許多病人都問及，小朋友應如何做快測。帖文中，中醫師建議，兒童、長者應盡量採用「撩鼻」的方法做快速測試，因由其他未經訓練的人協助「撩喉嚨」，容易導致喉嚨破損甚至誤吞棉籤拭子。

坊間時有流傳，快速測試時「撩鼻」或「撩喉嚨」更準確的說法。不過，對於長者和兒童來說，快速測試時的安全性同樣重要。第五波疫情期間，一周有接受對病毒呈陽性病人求診的註冊中醫古鎧綸在Facebook專頁「中醫爸爸」發文分享。

他指，「撩喉嚨」為「咽拭子(撩喉嚨)即係深喉扁桃體拭子法，係將棉籤深入吊鐘後面及兩邊扁桃線後面以採集樣本」；他提醒，「兒童、長者和孕婦使用咽拭子採樣時需要非常小心，一不小心會「撩損喉嚨」，又者採樣時兒童/長者不合作令拭子折斷，嚴重甚至誤吞拭子。所以由經過訓練嘅專人協助比較好，一般市民並不建議使用。」

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至於「撩鼻」，即「鼻咽拭子」的快測方法，「係將無菌棉籤尖端放進鼻孔內，收集到鼻腔內之引流物以採集樣本，再將溶液滴入測試棒等候結果便可。」古鎧綸認為，該方法操作比較簡單，「一般市民可以自我進行檢測。」

古鎧綸又建議，選擇不同品牌快測包時，千萬不可馬虎，尤其是小朋友和長者，他建議，使用國際級大廠，有CE認證的快測包，因其品質控制較好，檢測結果自然準確。

市民如自行購買快速抗原測試套裝，也可參照上述網頁提供的資料，同時亦可參考政府向指定群組免費派發的快速抗原測試包資料，有以下7個品牌：

熱境生物

妥析

BGI YHLO

萬孚

和信

金沃夫

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責任編輯︰王明芳