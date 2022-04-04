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【潮玩遊戲】7仔「估乜賞乜」猜字遊戲　 一連20日玩遊戲即贏$5現金券

休閒消費 11:52 2022/04/04

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熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

7仔「估乜賞乜」猜字遊戲。（圖片由品牌提供）

7-Eleven帶來首個中文版Wordle - 7仔「估乜賞乜」Foodle 猜字有獎遊戲，讓大家測試對7仔自家品牌7-SELECT系列美食有多熟悉，及贏取獎品！

最新影片推介

7仔「估乜賞乜」為期一連20日（4月6日至25日），每日放出一條由7-SELECT美食名稱組成的4 字題目，例如「瑞士雞髀」，玩家只要在6次機會內估中，首500名玩家即可贏取7-Eleven現金券！

點擊大圖了解玩法

    點擊圖片放大
    +8
    +7

遊戲攻略小貼士：

  • 如各玩家想增加估中機率，更可從7仔網站或親臨就近的7仔分店尋找提示。
  • 於推廣期間，每天早上9時正，登入「估乜賞乜」活動網站
  • 根據提示完成挑戰，每天首500名估中答案的玩家，於登記香港手提電話號碼後，將在一個工作天內收到手提電話短訊 (SMS)獲得「7-Eleven $5電子現金券」之連結；其後估中的玩家，亦可獲得當天遊戲答案的「$2優惠券」。
  • 每名玩家每日可參與一次，玩足20日，就有機會贏得高達$100電子現金券！
  • 條款及細則請參閱：https://bit.ly/36Ukkz0

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責任編緝：王明芳

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