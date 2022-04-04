【潮玩遊戲】7仔「估乜賞乜」猜字遊戲 一連20日玩遊戲即贏$5現金券
休閒消費 11:52 2022/04/04
7-Eleven帶來首個中文版Wordle - 7仔「估乜賞乜」Foodle 猜字有獎遊戲，讓大家測試對7仔自家品牌7-SELECT系列美食有多熟悉，及贏取獎品！
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7仔「估乜賞乜」為期一連20日（4月6日至25日），每日放出一條由7-SELECT美食名稱組成的4 字題目，例如「瑞士雞髀」，玩家只要在6次機會內估中，首500名玩家即可贏取7-Eleven現金券！
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遊戲攻略小貼士：
- 如各玩家想增加估中機率，更可從7仔網站或親臨就近的7仔分店尋找提示。
- 於推廣期間，每天早上9時正，登入「估乜賞乜」活動網站。
- 根據提示完成挑戰，每天首500名估中答案的玩家，於登記香港手提電話號碼後，將在一個工作天內收到手提電話短訊 (SMS)獲得「7-Eleven $5電子現金券」之連結；其後估中的玩家，亦可獲得當天遊戲答案的「$2優惠券」。
- 每名玩家每日可參與一次，玩足20日，就有機會贏得高達$100電子現金券！
- 條款及細則請參閱：https://bit.ly/36Ukkz0
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責任編緝：王明芳