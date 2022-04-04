【潮玩遊戲】7仔「估乜賞乜」猜字遊戲　 一連20日玩遊戲即贏$5現金券

▲ 7仔「估乜賞乜」猜字遊戲。（圖片由品牌提供）

7-Eleven帶來首個中文版Wordle - 7仔「估乜賞乜」Foodle 猜字有獎遊戲，讓大家測試對7仔自家品牌7-SELECT系列美食有多熟悉，及贏取獎品！

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7仔「估乜賞乜」為期一連20日（4月6日至25日），每日放出一條由7-SELECT美食名稱組成的4 字題目，例如「瑞士雞髀」，玩家只要在6次機會內估中，首500名玩家即可贏取7-Eleven現金券！

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遊戲攻略小貼士：

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責任編緝：王明芳