【2022復活節】四季酒店家庭樂主宿包田園主題下午茶 $2900起入住包繪製復活蛋＋尋寶遊戲

▲ 四季酒店推出復活節住宿及美食。（圖片由酒店提供）

這個復活節，香港四季酒店將推出適合一家大小的住宿套餐和一系列節日美食，包括客房中可品嘗田園主題下午茶，房間內設置兒童歷險帳篷，以及家庭活動可以一家大小一起遊玩，還有復活節下午茶，自助午餐及復活節主題蛋糕等等，讓大家過一個歡樂的復活節！

復活節家庭樂住宿套餐

▲ （圖片由酒店提供）

2022年4月1至18日期間，香港四季酒店全新裝修的客房成為孩子的樂園，客房中可品嘗田園主題下午茶，當中包括蝴蝶杯子蛋糕、馬卡龍和草莓棉花糖棒棒，配上酒店的招牌鬆餅。住客還可以參加酒店為家庭準備的活動，包括裝飾復活蛋和曲奇，參加尋寶遊戲，考驗孩子如何有創意地解決難題，最後在泡泡浴和兒童帳篷中玩樂。

四季酒店指入住兩晚或以上，住客可獲港幣1,000的酒店消費額，以享受更多美食和房價優惠。禮賓部備有各種桌上遊戲讓大家選擇。

復活節家庭樂住宿套餐包括：

1.兩位成人及兩位6歲或以下小童的每日早餐。

2.供兩位成人及兩位小童享用的田園主題下午茶一份，美食包括蝴蝶杯子蛋糕、馬卡龍等。

3.兒童客房迎賓禮品，包括燒烤玩具、星光手電筒、填色繪本、蠟筆及彩色鉛筆、泡泡浴套裝。

4.復活節曲奇餅裝飾套裝一套。

5.免費加床服務。

6.禮賓部備有兒童桌上遊戲如Scrabble、Uno Flip、大富翁和籤籤入扣。

7.以優惠價港幣450一輛座駕享用通宵泊車服務。

8.於復活節週末期間入住：免費享用一系列客房虛擬活動，包括繪製復活蛋、裝飾復活節袋及有奬尋寶遊戲。

9.入住套房：於房間內設置兒童歷險帳篷。

10.入住兩晚或以上：於第二晚起每晚獲贈港幣 1,000 酒店消費額。

價錢：港幣2,900起。價格需另加一服務費。

The Lounge復活節下午茶

▲ （圖片由酒店提供）

於2022年4月10至18日，The Lounge將推出多款美點的復活節下午茶。包括甘筍蛋糕，甘筍蛋糕夾在兩片杏仁脆餅中間，加上一層美味的忌廉芝士糖霜，做成迷你三文治模樣，再配上卡通化的顏色。

另外還有做成太陽蛋樣子的芒果椰子啫喱蛋糕，以及採用青檸造型的朱古力忌廉配青檸吉士。此外，客人也可在現場烹煮站享用配上朱古力泡沫和燴水果的復活節朱古力蛋，以及檸檬雪糕復活節十字包三文治。

供應時段：2022年4月10至18日下午3時至6時供應。

價錢：於年4月10日，價格為港幣698兩位。於4月11至14日，價格為港幣658兩位。於4月15至18日，下午茶設有現場烹煮站，價格為港幣498一位。價格需另加一服務費。

Gallery復活節下午茶享用即製班戟

於2022年4月15至18日，Gallery將推出復活節下午茶，供應即席烹調的法式橙酒煮班戟配雲呢拿雪糕。其他美食包括鰹魚碎燒鵝盞和法式草莓奶油蛋糕，還可享用一杯來自Omotesando Koffee的醇香咖啡或一壺由瑜茶舍帶來、以稀有茶種沖泡的好茶，亦可額外付費，無限量暢飲香檳。

供應時段：2022年4月15至18日下午3時至6時供應。

價錢：每位港幣448，賓客可選擇額外付港幣388一位無限量暢飲香檳。價格需另加一服務費。

ARGO豐富的復活節自助午餐

▲ （圖片由酒店提供）

酒店指這個復活節，ARGO將推出自助午餐，應節菜式包括烤杏桃非洲辣醬羊腿配薄荷醬及迷迭香肉汁、沖繩黑糖胡椒蜜餞火腿佐芥末肉汁，以及孜然蜜餞甘筍，還有復活節式釀蛋、十字包、馬卡龍等。

供應時段：年4月15至18日中午12時至下午2時30分供應。

價錢：成人每位港幣728，5至11歲小童每位港幣364，價格需另加一服務費。

網上商店的外賣Crack Me敲碎蛋糕和節日烤肉

如大家想在家慶祝，香港四季酒店網上商店推出了Crack Me敲碎蛋糕，小羊造型的Crack Me敲碎蛋糕，會有附送的小木搥，用以敲碎以朱古力做的小羊，會發現小羊肚子中裝有棉花糖、復活節朱古力蛋等，再加上紅絲絨蛋糕。而其他造型包括朱古力兔子配檸檬雲呢拿蛋糕，以及朱古力甘筍配甘筍蛋糕。

價錢：Crack Me敲碎蛋糕為港幣1,560兩磅、港幣2,340三磅。

另其他復活節美點包括：十字包 （港幣35）、白兔造型麵包 （港幣35）、巨型復活節曲奇（港幣480一塊）、復活節曲奇（ 港幣48一塊）、迷你朱古力復活蛋，港幣175小盒（10粒）、港幣310大盒（25粒）。

酒店指網上商店同時推出應節烤肉，選擇包括香烤乳酪香草檸檬醃羊腿佐迷迭香肉汁和薄荷醬，以及烤阿根廷草飼牛柳。每款烤肉都配以自選的配菜，如烤根菜、忌廉薯蓉和烤南瓜角。此外，網上商店亦供應威靈頓牛柳。

經典烤阿根廷草飼牛柳 - 港幣2,180（三人份）

香烤乳酪香草檸檬醃羊腿 - 港幣2,080（三至五人份）

威靈頓牛柳 - 港幣3,880（四至五人份）

詳情請按此瀏覽。

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責任編緝：蕭雅文