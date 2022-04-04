【封區檢測】發現多宗陽性檢測個案　上水清河邨清澤樓、沙田耀安邨耀榮樓圍封強檢【不斷更新】

▲ 政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。（林宇翔攝）

本港第五波疫情嚴峻，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，社區檢測中心、圍封強檢行動陽性比率仍然偏高，呼籲市民切勿鬆懈。

【16:30】上水清河邨清澤樓圍封強檢

上水清河邨清澤樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午4時30分起圍封強檢。受檢人士須於今晚10時前接受檢測。政府目標是在明日（5日）下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:00】沙田耀安邨耀榮樓圍封強檢

沙田耀安邨耀榮樓發現多宗曾在上址居住的陽性檢測個案，涉及變異病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定自下午4時起圍封強檢。受檢人士須於今晚9時前接受檢測。政府目標是在明日（5日）下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【14:43】觀塘彩福邨彩樂樓17人未進行強制檢測

觀塘彩福邨彩樂樓上午約11時30分完成強制檢測行動。政府共檢查了550名受檢人士的檢測報告，發現17人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。相關執法行動於下午約1時30分完成。

政府亦提醒沒有應門的82戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

【11:58】天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣約0.5%住戶染疫

天水圍天盛苑盛旭閣及盛珍閣約上午11時15分完成強制檢測行動。其間約1,750名身處「受限區域」內的人士接受了檢測，當中發現9宗陽性檢測個案和14宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪640戶，當中34戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。政府共檢查了約579名受檢人士的檢測報告，並發現有9人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【11:52】觀塘彩福邨彩樂樓約1.61%住戶染疫

觀塘彩福邨彩樂樓上午約11時30分完成強制檢測行動。行動中，1,613名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中發現26宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪799戶，當中82戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。另外，政府共檢查了550名受檢人士的檢測報告，發現17人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

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記者：黃穎津